Argentino volvió de Francia, probó un postre que no conseguía y su reacción fue viral en TikTok

A través de TikTok se volvió viral en las últimas horas la reacción de un argentino que volvió al país desde Francia y se emocionó al probar una vez más un postre típico nacional: “Allá no se consigue”, reveló.

El video fue compartido a través del perfil de Hernán Pablo Nadal quien contó en la descripción de la publicación que se reencontró con su amigo radicado en Europa y salieron a comer. La mayor sorpresa llegó al momento de recibir el postre que fue nada más ni nada menos que el clásico queso y dulce.

Argentino volvió al país de Francia, probó un postre que no conseguía y su reacción fue viral en TikTok Foto: Captura TikTok

El emigrante confesó que desde que vive en el exterior no logró dar con esta preparación, ya que ni el queso tipo mozzarella ni el dulce de batata se encuentra disponible en el mercado francés. “Queso fresco no hay”, indicó indignado “Piojo” como llaman al hombre en el video.

“Hay cien millones de quesos distintos. Queso fresco, no hay”, aseveró. Y disparó: “Para todos los giles, el emmental gruyere es una mierd*”. Después aseguró que “dulce de batata no hay. Hay dulce de membrillo”.

“Primero no hay queso y dulce, y segundo, Francia”

Para cerrar soltó: “Primero no hay queso y dulce, y segundo, Francia”. El video recibió más de 200 mil reproducciones en un día y miles de comentarios de parte de los usuarios como: “¡Aguante dulce y fresco!”, “No me voy a francia”, “Menos mal que me avisaste . Devuelvo los pasajes” y “En Suecia tampoco 1000 variedades de queso, pero queso fresco no, para qué vamos a decir batata”.

Argentino volvió al país de Francia, probó un postre que no conseguía y su reacción fue viral en TikTok Foto: Captura TikTok

Esta preparación se la conoce popularmente bajo el nombre de postre Vigilante. Otra forma de llamarlo, pero menos difundida es el postre Martín Fierro. La práctica de combinar el queso con el dulce es una costumbre antiquísima del norte argentino, donde se mezclaba dulce de cayote con quesillo.