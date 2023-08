Alejado de la televisión tras el éxito de Gran Hermano, Santiago del Moro continúa con su labor radial a diario donde comparte anécdotas de su vida personal a miles de oyentes en vivo. Fue así como reveló cuál es su postre favorito y sorprendió al detallar que su receta lleva cal.

Este particular ingrediente equivale a una parte crucial de la preparación. Según detalló el conductor, se trata de un plato que elaboraba su abuela, pero que le empezó a gustar de grande al verlo en un patio de comidas cerca de su casa cuando decidió salir a comer a fuera.

Santiago del Moro comió en vivo en Gran Hermano Foto: Captura video

Lejos de una preparación gourmet y sofisticado al mejor estilo de MasterChef, el presentador se inclinó por un postre para nada lujoso como el es zapallo en almíbar. “Ahí por dentro es como cremoso. Mirá que es el postre de mi abuela y a mí nunca me gustó. Y un día lo vi, me tentó y me quise llevar uno de esos cuadraditos para ver qué onda”, contó en vivo en su programa “El Club del Moro” por La 100.

Zapallo en almíbar, el extraño postre favorito de Santiago del Moro que hacía su abuela y lleva cal en su receta Foto: web

“Lo probé y me encantó pero tiene que estar bien hecho. Si no es tan duro lo de afuera no tiene gracia. Algunos son medios pastosos y tiene que quedar como transparente”, explicó. Y en un intercambio con su compañera Fernanda Carbonel, quien le preguntó por la cal, del Moro explicó: “Debe de ser una cal especial para curar”.

E indicó que de no utilizar este ingrediente, el zapallo “no se ablanda y queda transparente”. “El zapallo en almíbar tiene que quedar como cristalizado y eso se lo da la cal. Debe permitir que quede la pieza entera” remarcó.

Cómo hacer zapallo en almíbar con cal, el preferido de Santiago del Moro

El zapallo en almíbar es un postre perfecto para conservar varios días en la heladera en un frasco hermético. Se puede acompañar con helado de crema o queso fresco o semi duro. Su preparación es sencilla, demora unas 2 horas y puede rendir hasta 16 porciones.

Ingredientes

800 g de zapallo

11 litros de agua

250 g de cal viva

Jugo de 1 limón

700 g de azúcar

Vainilla en vaina

1/4 de papaya

1/4 de mango

Coulis de frambuesa o mango c/n

Menta fresca y melisa

Preparación