Santiago Del Moro no se quedó callado ante las críticas aprobadas por Wanda Nara

Luego de estar seis meses al mando de la última edición de Gran Hermano, Santiago Del Moro se tomó su tiempo para irse de vacaciones y relajarse en familia, lo cual no le duró mucho, ya que al regresar se encontró con una nueva polémica en la que se encuentra involucrada la modelo y actual conductora de Masterchef, Wanda Nara.

Resulta ser que se empezaron a viralizar varias críticas hacia el ex conductor en las redes sociales en las que la modelo mostró cierta simpatía.

Santiago Del Moro había sido quien estuvo a cargo de la última edición del programa, el cual para esta nueva etapa eligió a Wanda Nara para que lo lleve a flote. En consecuencia a esto, las redes sociales explotaron y se viralizaron varios comentarios donde se comparaba a los conductores en cuestión.

Wanda Nara y su especial torta de manzanas Foto: instagram/Wanda_nara

Lo que llamó la atención fue el agrado con el que Wanda Nara reaccionó públicamente en su red social a los comentarios en contra del ex conductor.

Comentario que Wanda Nara reacciono Foto: twitter

Santiago Del Moro no pudo escapar de las dudas y fue interceptado por un móvil de LAM que es conducido por el periodista, Ángel de Brito, donde fue consultado por su opinión de la nueva edición con la modelo como conductora: “Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor”. Luego fue consultado por los rumores de polémica con Wanda, a lo que respondió “No sé. Eso pregúntaselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa”.

Santiago Del moro y su futuro en Telefé

Al finalizar la última edición de Gran Hermano se empezaron a destapar ciertas dudas del seguimiento del conductor en el programa. Por un lado, se habló de ciertas incomodidades que sintió el periodista tras las polémicas en la que se vio involucrado el canal.

Por otro lado, se habló de cierto miedo a la falta de compromiso, ya que su principal trabajo es en la radio, El club del Moro, que es emitido por la mañana temprano, el cual el conductor hacía hincapié generalmente al finalizar el programa de Telefe por la medianoche.

“Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de G. Se viene algo espectacular”, afirmó el conductor tras las preguntas de LAM que ponían en duda su compromiso.

Sin embargo, del Moro ya había contestado aquellas preguntas a su público vía Instagram, asegurando su estadía en el canal.