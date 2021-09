En las últimas horas se dio a conocer que una concejal de Formosa denunció al gobernador Gildo Insfrán ante el INADI por discriminación. Se trata de la funcionaria Celeste Ruíz Díaz quien confirmó que el mandatario se dirigió a quienes lo critican como “bombolos”.

//Mirá también: Gildo Insfrán fue contra el gobierno de La Ciudad de Buenos Aires: “Viven del esfuerzo del pueblo argentino”

La medida fue tomada por la concejal Celeste Ruíz Díaz junto a la licenciada en Psicopedagogía, Ana Costa Ankebrand, quienes confirmaron que en el marco de la inauguración de una escuela especial, el mandatario trató de “bombolos” a aquellas personas que lo criticas.

Desde El Comercial, confirmaron que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad el estado debe bregar por la inclusión y la igualdad, deben fomentar al respeto y una visión positiva de las personas con discapacidad.

No obstante, al haberse mencionado esta palabra “bombolos” en este contexto, los medios de comunicación transmitieron en vivo los dichos desafortunados del Gobernador que rápidamente se volvió viral en redes sociales. No obstante, hasta el momento, el mandatario no habló al respecto.