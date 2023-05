Era de Madonna y cuesta 28 millones de euros: así es la mansión del perro más rico del mundo

Gunther, el perro más rico del mundo, vende la mansión de Madonna en Miami. Podría sonar a un titular falso, pero es verdad: un can es el propietario de la antigua villa de la icónica cantante, valorada en 28 millones de euros. La historia es tan insólita que, incluso, tiene serie de Netflix.

Todos conocemos la frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, y hay quienes los tratan incluso como hijos. Pero la duquesa alemana Karlotta Liebenstein incluso fue un paso más lejos. Al morir, en el 1992, dejó una herencia de casi 71 millones de euros a su perro, el pastor alemán Gunther III. Entre esos “regalitos” que le quedaron al animal se encuentra una ex mansión de Madonna.

Así es la antigua mansión de Madonna en venta

Gunther y su descendencia poseen decenas de propiedades de lujo a su nombre, incluida entre ellas una mansión con todas las comodidades en Miami que solía pertencer a la intérprete de “Like a Virgin” hace unos años.

La mansión de Madonna en Miami Foto: Gentileza Compass

La cantante vendió la villa, de estilo toscano, 780 metros cuadrados y nueve habitaciones, a Gunther IV por más de 6,5 millones de euros en el año 2000. Pero es ahora Gunther VI, su nieto, quien ha puesto en venta la propiedad por nada más y nada menos que 28 millones de euros, según la agencia inmobiliaria que lleva la transacción.

Es de estilo italiano, inspirado en La Toscana Foto: Gentileza Compass

“Ya hemos perdido la cuenta de todas las casas que hemos vendido, pero esta es sin duda la más especial”, dijo Ruthie Assouline, agente inmobiliaria de Compass, al Architectural Digest. “Cuando los adiestradores me dijeron en un principio que un perro era el propietario, no me lo podía creer”, asegura.

La propiedad hoy pertenece al perro más rico del mundo Foto: Gentileza Compass

Según se dice, Gunther disfruta de dormir en el que solía ser el antiguo dormitorio principal de Madonna, el cual posee una cama redonda italiana de terciopelo rojo y envidiables vistas a la bahía de Vizcaína. Pero, ¿el detalle más excéntrico? Un retrato del simpático can, con marco dorado, colgado en la chimenea del salón.

Gunther, disfrutando de su mansión Foto: Gentileza Compass

La insólita historia del linaje Gunther

El extrañísimo caso del perro millonario y su descendencia causa tanto interés que fue blanco de una miniserie de Netflix que repasa su vida, propiedades y el tamaño de la fortuna. Claro está, no es el perro mismo quien pone en venta la casa: los gestores son hábiles inversores que han sabido hacer negocios en el sector inmobiliario, editorial y hasta el deporte.

Gunther, el perro más rico del mundo Foto: Instagram

Gunther IV, con un patrimonio de casi 450 millones de euros, es considerado el perro más rico del mundo. Mientras que otros canes coleccionan huesos, la vida de Gunther está marcada por viajes en yates y jet privado, come carne de primera calidad (y caviar), y hasta tiene una colección de autos deportivos.