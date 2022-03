Thelma Fardín viajó a Brasil junto a su abogada Dra. Carla Junqueira y la ex modelo Anamá Ferreira, quien la ayudará a buscar representación legal en lugar, para exigir una explicación ante la anulación de su juicio contra Juan Darthés.

Cómo prosigue la causa de Thelma Fardín contra Juan Darthés.

La noticia se dio a conocer a través de un portal, el cual aseguraba que Thelma se reunirá con el Cónsul argentino Luis Kreckler en el país vecino para buscar una solución legal, a la vez que, recibirá el apoyo de la Amnistía Internacional de Brasil y el Colectivo de Actrices Brasileras con quienes mantendrá una reunión.

Por otra parte, se espera que el día lunes participe de la convocatoria de la organización Me Too donde se pedirá justicia por la victima de femicidio Marielle Franco. Además, el día viernes la actriz y su representante legal se presentarán ante el tribunal brasilero y declararán la incompetencia de la Justicia Federal.

Porqué se anuló el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés

Tras la denuncia por parte de Thelma contra Darthés por abuso sexual durante el año 2009, la Justicia Brasileña resolvió que la causa vuelva a foja cero pese a la declaraciones de 11 personas que testificaron en contra del actor.

El juicio comenzó el día 30 de noviembre del año 2021 y tras su anulación, fue reanudado el 27 de enero del presente año. Ante lo resuelto por la Justicia Brasileña Thelma expresó “El proceso sigue avanzando. Lamentablemente, no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis testigos. (...) Aunque intentaron embarrar la cancha, seguimos firmes sentando un precedente histórico”.

Finalmente, la actriz agregó cómo seguirá su lucha “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”.