Thelma Fardín asistió como invitada a “Intratables”, el ciclo de América, donde en diálogo con Alejandro Fantino reveló cómo han sido estos años después de haber realizado la denuncia contra Juan Darthés.

“Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé”, aseguró la actriz haciendo referencia a lo difícil que ha sido afrontar tanto la batalla legal como las situaciones alrededor de este.

Thelma Fardín denunció a Darthés por violación hace ya tres años.

“Lamentablemente, todavía mi vida está signada por esto. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión”, expresó Fardín.

Sobre lo que ha significado la denuncia en su carrera profesional, Thelma señaló: “Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema”.

El juicio contra Juan Darthés por presunta violación a Thelma Fardín se retomará en los próximos días.

Al ser consultada sobre qué pasaría si el juicio no finaliza a su favor, la actriz aseguró: “La Justicia es mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial, que intenta hacer algo pero lamentablemente se queda bastante atrás”. Luego indicó: “Yo creo que de algún modo obtuve Justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”.

Cuándo se retomará el juicio contra Juan Darthés

En diciembre se conoció que el juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó que las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos serán el 27 y 28 de enero próximos.