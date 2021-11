Este martes 30 de noviembre inicia en Brasil el juicio contra Juan Darthés, quien fue señalado de abusar sexualmente a Thelma Fardín cuando esta era menor de edad y se encontraba realizando una gira en la famosa producción “Patito Feo”.

El hecho ocurrió el 17 de mayo del 2009, cuando Thelma tenía 16 años y el denunciado 45. De aquella fecha han pasado 12 años y el camino no ha sido sencillo para la actriz.

Thelma Fardín declarará desde Buenos Aires contra Darthés. (Foto: Télam)

“Tengo la suerte de poder hacer terapia y yoga. Estoy en tratamiento psiquiátrico y tomo antidepresivos y algo para dormir porque es mucha presión. Yo me voy a dormir y sueño con esa situación”, contó Fardín en entrevista con Telenoche.

El abuso sexual se habría llevado a cabo en Managua, capital de Nicaragua, pero su procesamiento por violación agravada no se pudo llevar a cabo en el país centroamericano, ya que Darthés escapó con rumbo a su país de origen, Brasil, lugar donde no se extradita a sus ciudadanos.

Qué pasó tras la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés

La actriz siguió durante su entrevista relatando el costo que significó para ella hacer la denuncia, tanto económicamente como anímicamente. Es que la defensa del actor señalará que ella decidió denunciarlo e inventar lo ocurrido para así ganar fama.

“¿Quién se levanta un día y dice: ‘Ay, a ver cómo hago para ser Trending Topic?. Bueno me meto en este brete, me tomo un avión en Nicaragua, me expongo físicamente a esta bestialidad porque quiero que se diga mi nombre’. O sea no puedo ni pensar en qué lógica opera en la cabeza de esas personas”, aseguró Fardín.

Sobre su parte profesional, Thelma señala: “A mí claramente me quitó trabajo denunciar, lo sé muy concretamente”.

Thelma Fardín habló sobre todos los cambios de su vida tras haber denunciado a Darthés ante la Justicia. (Foto: Instagram/soythelmafardin)

Luego agregó: “Cuando denuncié tenía un laburo que no pude hacer porque me bajó la la productora. Dijo no, que no me pusieran porque yo estaba en un momento de mucha exposición. Y además me cambió la infraestructura en mi vida. De repente pasé de cargar la SUBE a tener que tomarme un taxi por ese contexto. Y dije que ese mes me atrasé con el alquiler. Afortunadamente pude salir adelante, pero en ese momento me hackeó la vida por completo, además de lo emocional”.

A qué hora Thelma Fardín hará su declaración

Actrices Argentinas acompañarán a Thelma Fardín.

Por su parte, Fardín brindará este martes su declaración a las 14 horas en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667.