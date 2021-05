Thelma Fardín suele utilizar sus redes sociales para expresar opiniones, mostrar sus trabajos actorales o lucir algún modelo con estilo propio, y sus seguidores se lo agradecen.

Thelma Fardín Instagram | Insjtagram

La actriz cuenta con casi 900 mil seguidores en Instagram que siguen su caso muy de cerca y comentan cada uno de sus posteos con admiración. Ahora Thelma subió una historia donde se la ve despreocupada.

Thelma Fardin Instagram | Instagram

Con un corpiño verde de diseño y un pantalón jogging la también escritora escribió: “Verde que te quiero verde”, agradeciéndole con el juego de palabras, a la marca que la auspicia.

Si bien por ser una historia no tiene comentarios, es de suponer que la imagen fue vista por muchos de sus fans. Otra de sus postales subidas en las últimas horas muestra a Thelma con un plano corto de su cara.

Thelma Fardín Instagram | Insjtagram

“Un poco así, un poco asá”, escribió con picardía. Y los gestos de su rostro acompañan el texto. “Siempre radiante”, “Sos la Mujer Maravilla Argentina” o “Preciosa mujer” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Thelma Fardín habló sobre las declaraciones de Juan Darthés

Juan Darthés rompió el silencio desde su exilio en Brasil, su país natal en una entrevista que realizó para Record TV.

El actor comenzó diciendo: “Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme. Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña”.

“No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, sostuvo.

Fardin no tardó en reaccionar luego de escuchar sus palabras, y se expresó con un contundente texto en sus redes sociales, reafirmando su posición.

Thelma Fardin

“Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ‘le creo no o le creo’, no es una cuestión de fe”.

Por último, señaló que “seguirá avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres”.

En una grabación del colectivo Actrices Argentinas durante una conferencia de prensa en 2018, la actriz contó que fue abusada por Juan Darthés, en 2009, durante una gira con la tira infantil “Patito Feo”.

Thelma explicó que se animó a denunciarlo después de que lo hicieran otras actrices, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.