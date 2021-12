Después de un año muy cargado, mucho estrés, compromisos y responsabilidades, Thelma Fardín decidió cerrar el 2021 con unas merecidas vacaciones junto con amigas, así que armó el bolso y se fue bien lejos del caos de la ciudad. En una playa que combina el mar con las montañas. la joven actriz pasa sus días pura diversión.

La ex protagonista de “Patito Feo” y “Sos mi vida” se tomó un tiempo de descanso y a través de las redes sociales comparte algunos de los mejores momentos durante su estadía en la costa. En su última publicación de Instagram sorprendió a todos con una serie de fotos en bikini entre los cerros.

Thelma Fardin entre las montañas. Foto: Instagram/soythelmafardin

“Lo que me rodea me define y me contiene, en todas mis versiones”, aseguró en un tono poeta en la descripción del posteo que superó los 26 mil “me gusta” y recibió varios mensajes pese a que la actriz limitó el alcance de quiénes pueden comentar su post.

Thelma Fardín de vacaciones Foto: Instagram/soythelmafardin

También compartió un video donde se la puede ver cómo se anima a meterse al mar y romper con las olas y varias postales acompañadas de sus confidentes. Mientras que a través de sus historias contó que durante el viaje le tocó ser la cocinera del grupo y reveló que preparó pizza casera para sus dos amigas con un extravagante look de camisa floreada y turbante.

El romance de Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja

Luego de días de especulaciones y tras instaladas las versiones del romance entre Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja, la actriz decidió confirmarlo. “Estoy pasando un momento muy lindo. Estamos re enamorados y compartiendo. Es de las cosas más lindas y está bueno que nos hayamos cruzado. Cuando se supo para nada quería negarlo, cuando me preguntaron lo confirmamos”, confesó sin vueltas tiempo atrás en declaraciones radiales.

Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja en Mendoza. (Instagram)

Todo empezó cuando ambos subieron historias con fotos en el mismo lugar y comenzaron a levantar sospechas de una relación, sin embargo al poco tiempo no tuvieron miedo en blanquearlo.