“No van al colegio”: Victoria Vannucci sorprendió al contar el método de educación de sus hijos

Hace un tiempo que Victoria Vannucci mantiene un perfil alejado de los medios y está instalada en Estados Unidos con sus hijos Indiana y Napoleón fruto de su matrimonio con el exempresario Matías Garfunkel. Fue la famosa, quien contó su divorcio que primero fue en buenos términos, pero con el tiempo se complicó la relación entre ellos.

Victoria contó el fuerte enfrentamiento judicial que tuvo con su ex cuando éste vivía en Israel y se llevó a sus hijos. En ese momento, se hizo pública la noticia por el desesperado pedido que había hecho la famosa por reencontrase con sus hijos, lo cual fue doloroso y hasta terminó una noche detenida.

Todo eso parece haber quedado atrás, ya que Victoria ahora vive con Indiana y Napoléon y está enfocada de lleno en su local gastronómico que tiene en Estados Unidos. En conversación con el programa “La Noche Perfecta” de Sebastián Wainraich, la famosa reveló la educación particular que llevan sus hijos y generó sorpresas.

Victoria Vannucci contó la educación especial de sus hijos

Victoria Vannucci reveló que sus hijos no van a la escuela

Victoria contó que ahora está instalada en Utah, Estados Unidos, después de vender la cadena de restaurantes que tenía por lo que está enfocada en la educación homeschooling y crianza de sus hijos. “Tus hijos no van al colegio”, le preguntó el conductor.

“No, por suerte. Gracias a Dios”, le respondió Victoria. “Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor. Yo evidentemente no tenía el alma de profesora, entonces mi ex me ayudaba”, agregó la famosa en referencia a Matías Garfunkel.

“¿Vos les das clases a los pibes?”, le preguntó Wainraich. “Sí, aunque piensen que esta cara no puede. Lo más difícil se los enseña el padre, y yo me encargo de los trabajos prácticos”, explicó Victoria.

Victoria Vannucci junto a sus hijos, Indiana y Napoleón. Foto: Instagram

Qué es el homeshooling, el método de educación elegido por Victoria Vannucci para sus hijos

La extenista y famosa argentina expresó que sus hijos van a “uno de los mejores colegios” de Estados Unidos”, lo que generó controversia. Luego explicó que el método de educación son clases virtuales desde la casa, por lo que no deben ir presencial, pero si rinden exámenes y pertenecen a una institución educativa.

“Ellos se matan de la risa. Tienen sus recreos y su vida social. Tenemos una estructura armada y la pasan bomba”, contó Victoria Vannucci sobre la rutina de sus hijos.

“Les explicas, pero igual tienen profesores y pruebas todo el tiempo. Mi sueño es que después vayan a la universidad. En ese sentido, me transformé más en americana”, comentó la famosa.