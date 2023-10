Qué es el homeschooling, el tipo de educación que Facundo Arana y María Susini eligieron para sus hijos.

Facundo Arana compartió detalles desconocidos de su familia en el programa “ PH, Podemos hablar ”.

Arana reveló el motivo por el que eligió el homeschooling para sus hijos.

En el transcurso de este último fin de semana, Facundo Arana estuvo en el programa “PH, Podemos hablar” de Andy Kusnetzoff y allí compartió información inédita sobre su familia, dejando a la audiencia totalmente asombrada.

Lo que destacó especialmente fue cuando el actor reveló que junto a su esposa, María Susini, han optado por no enviar a sus tres hijos, India, Yaco y Moro, a la escuela, eligiendo en su lugar el homeschooling, conocido como “escuela en casa” o “educación en familia”.

Cuando se le preguntó por qué tomaron esta decisión, Arana explicó que fue motivada por su deseo de pasar más tiempo juntos como familia. “Mi viejo era juez y se lamentaba no haber pasado tiempo con nosotros y se perdió la primera infancia. Fue por eso que cuando nacieron mis chicos, me acordé de eso y me alejé de la televisión para pasar tiempo con ellos. Fue una buena decisión”, explicó Facundo.

Sobre lo que significa la “educación en familia” o el famoso homeschooling, Arana explicó que se lleva a cabo a través de una plataforma educativa, lo cual le permite a su hija de 15 y a los mellizos de 14, aprender de una manera más flexible y personalizada adaptándose a la cultura nómada que tienen como familia, ya que viajan frecuentemente.

Luego de sus dichos, la duda sobre lo que significa este sistema educativo, si tiene validez para una educación universitaria, además de las ventajas y desventajas de este tipo de educación frente al presencial, surgió.

Qué es y en qué consiste el homeschooling

El homeschooling, también conocido como educación en casa, es un sistema educativo alternativo en el que los padres o tutores legales son los responsables de la educación de sus hijos, en lugar de un colegio o escuela. Este sistema se basa en la idea de que los padres son los mejores educadores de sus hijos y que pueden proporcionarles una educación personalizada y adaptada a sus necesidades.

En el homeschooling, los padres pueden elegir el currículo que desean seguir, el ritmo de aprendizaje de sus hijos y el método educativo que mejor se adapte a su estilo de vida. Esto les permite proporcionar a sus hijos una educación que se ajuste a sus intereses y capacidades individuales.

Hay una serie de recursos disponibles para ayudar a los padres o tutores legales a llevar a cabo la educación en casa. Estos recursos incluyen organizaciones de apoyo, grupos de padres y tutores y programas de capacitación.

En cuanto a la validez del homeschooling para una educación universitaria, la respuesta es que sí, tiene validez. En la mayoría de los países, los estudiantes que han sido educados en casa pueden acceder a la educación universitaria sin ningún problema.

Las ventajas del homeschooling frente al sistema educativo tradicional son las siguientes:

Educación personalizada: Los padres pueden adaptar el currículo y el ritmo de aprendizaje de sus hijos a sus necesidades individuales.

Mayor flexibilidad: Los padres pueden elegir el horario y el lugar de aprendizaje que mejor se adapte a su estilo de vida.

Mayor atención: Los padres pueden dedicar más tiempo y atención a sus hijos.

Mayor libertad: Los padres pueden elegir el método educativo que mejor se adapte a sus creencias y valores.

