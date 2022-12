Yeyo De Gregorio de Casi Ángeles detalló el terrible accidente que por poco le cobra la vida

Reconocido por sus apariciones televisivas de muy temprana edad, Yeyo De Gregorio fue uno de los actores más queridos de “Casi Ángeles” tira de Cris Morena que lo lanzó a la fama. Este sábado reveló en “PH, Podemos Hablar” el terrible accidente que sufrió y le cambió la vida para siempre.

El artista, quien se volcó al stream en un programa radial junto a Julieta Puente, fue invitado al ciclo de Telefe y detalló el duro choque que padeció hace algunos años atrás sobre la Autopista General Paz cuando aún uno de sus trayectos se encontraba en construcción.

Yeyo De Gregorio Foto: instagram/yeyidegregorio

Cuando Andy Kusnetzoff invitó al punto de encuentro a quienes “vieron la muerte de cerca”, el ex “Floricienta” no dudó en dar un paso al frente y contar su expericia. Según recordó lo tocaron de atrás y perdió el control de su auto.

“Lo mío fue un choque que tuve en la General Paz, tenía 18 años. Había terminado de grabar y después de eso me concienticé por el uso del celular mientras uno maneja”, comenzó De Gregorio.

Stéfano De Gregorio era Tomás Fritzenwalden en Floricienta Foto: Web

Y siguió: “El auto daba vueltas, se abrieron todos los airbag y quedó incrustado en un costado a pocos metros del agujero que había en la calle. Me asusté muchísimo, tuve un Dios aparte y no me pasó absolutamente nada. Pasó hace mucho y yo lo recuerdo como si hubiera pasado hace meses”.

Stefano De Gregorio advirtió sobre el uso del celular al volante

El terrible accidente que sufrió el actor se debió porque estaba distraído con su teléfono celular. En ese sentido advirtió el riesgo de no prestar atención al volante y reveló que desde ese momento empezó a tomar mayores precauciones.

“En ese momento no estaba con el celular, pero estaba distraído (e hizo el gesto como de mirar la pantalla de reojo) y eso no estaba bien”, remarcó.