Guada Antón se hizo muy conocida cuando era una niña por su participación como “Ana” en Chiquititas y como “Aleli” en Casi Angeles. Dos personajes que conquistaron el corazón de todos los fanáticos de las telenovelas de Cris Morena.

Guada Antón, la ex Chiquititas y Casi Ángeles que es un fuego en las redes

Su acercamiento con los escenarios y las cámaras no fue premeditado, los caminos de la vida la llevaron a eso: “Había empezado teatro porque era muy tímida y retraída. La actuación hizo que pudiera cambiar un poco mi personalidad, volverme muchísimo más extrovertida. Fue un gran cambio para mi vida haberme metido en el mundo de la interpretación. Me sirvió muchísimo desde todos los sentidos”, contó la Ex Casi Angeles en una entrevista en Infobae.

En el 2010 se trasmitió la ultima temporada de Casi Angeles, luego de eso, la actriz abandonó el mundo de la pantalla chica. Guada expresó: “Creo que no busqué las posibilidades para seguir en el medio. Quizás soy una persona muy sensible, que todo me afecta demasiado… por eso no sé si estaba preparada para seguir. Tal vez el no buscar la chance tuvo que ver con eso: en mi cabeza ya estaba la decisión tomada”

Qué es de la vida de Guada Antón

Cuando terminó el colegio empezó a estudiar Psicología y ya esta ejerciendo: “A la mañana acompaño a un niño a la escuela y por la tarde estoy trabajando en un centro de neurodesarrollo. Así que durante la semana estoy todo el día trabajando, no paro. En cuanto a mi vida, el año pasado me mude sola con mi perra, así que salgo de trabajar y me voy al departamento. La verdad es que trabajo un montón y las salidas las dejo para el fin de semana”.

En relación a su pasado mencionó que recuerda con cariño esos momentos, cree que fueron una experiencia unica, la mejor etapa de su vida: “Sigo en contacto con algunos. Como ‘Yeyito’ (Stéfano de Gregorio), Gastón Dalmau. Con ellos nos mantenemos en contacto”.

En relación a si volvería al mundo de la fama contestó: “Hoy te digo que no me imagino volviendo al ruedo, pero al mismo tiempo también te digo que si se me presentase la oportunidad, lo pensaría. Por el motivo que ya te dije: realmente fui muy feliz haciéndolo. Por esa parte del combo es que creo que me daría la oportunidad”.