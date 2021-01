Si muchos creían que el auge de su carrera fue en Casi Ángeles, novela éxito de Cris Morena donde interpretó al adolescente rico y engreído de ‘Nachito’ Pérez Alzamendi durante cuatro temporadas, estaban equivocados. En un año donde el mundo del espectáculo está en pausa, el presente laboral que rodea a Agustín ‘Cachete’ Sierra es abrumador: se luce como el actor que es en la obra erótica Sex y se convirtió en finalista del Cantando 2020.

Hoy con 29 años luce su cuerpo torneado y trabajado no solo en el Cantando sino también en las redes sociales, y a los verdaderos fanáticos de Casi Ángeles no les pasó desapercibida la transformación. Si hay un actor que los seguidores de Cris Morena han visto crecer, es Agustín Sierra. Sus primero pasos fueron en Chiquititas 1999 cuando apenas tenía 9 años. Desde entonces jamás paró y participó en todas las tiras posteriores: Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, hasta llegar a Casi Ángeles.

'Cachete' con 17 años en Casi Ángeles, tercera temporada ar.pin

Sin ir más lejos, el apodo ‘Cachete’ surgió de sus épocas con Cris Morena debido a los prominentes pómulos que tenía de pequeño, y que jamás se le fueron. Durante Casi Ángeles compartía elenco con grandes estrellas del mundo del espectáculo de hoy, como Lali Espósito, Peter Lanzani, Emilia Attias o Nicolás Vázquez (entre otros), y con varios de ellos comparte una gran amistad. Sobre todo por el hecho de actuar juntos desde tan pequeños.

La China Suárez, Nicolás 'Tacho' Riera y Agustín Sierra en Casi Ángeles, primera temporada inolvidablecasiangeles.blogspot | ADRIAN DIAZ

Pero ese mundo quedó demasiado atrás. Hoy tiene 29 años y dejó de ser el pequeño ‘cachete’ para convertirse en el sex symbol que muestra su cuerpo en las redes sociales con fotos sensuales y reveladoras, además de lucirlo tanto en el Cantando como en la obra de José María Muscari, “Sex, viví tu experiencia”, un espectáculo erótico en el que todos los actores dejan todo sobre el escenario.

Agustín Sierra tomando mate. (Instagram/@cachetesierra)