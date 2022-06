De “Casi Ángeles” a Los Ángeles. Daniela Aita continuó su carrera artística en la meca de los Estados Unidos luego de ganar reconocimiento con su personaje de “La Paisa” en la exitosa tira de Cris Morena.

A los 29 años migró de la Argentina luego de haber conquistado la industria nacional a probar suerte en el exterior. En diferentes entrevistas reveló que conseguir trabajo en Estados Unidos no es fácil para los argentinos, por lo que debió esforzarse mucho y lo logró.

Disfruta del tiempo en la playa

A fines de diciembre del 2021 protagonizó un mano a mano con Ed Sheeran cuando lanzó su canción de Navidad con Elton John y fue la actriz principal en un cortometraje en Oregón. En la actualidad se desempeña tanto como actriz como conductora y reluce sus dos idiomas: el español y el inglés.

Daniela Aita

En las redes sociales es conocida como “Dakyta” y en su perfil de Instagram suma a más de 286 mil seguidores. Sube fotos y videos de los momentos más importantes de su día a día, las visitas a la playa, diferentes trabajos que realizó y eventos de los que participa.

Daniela Aita migró del país a los 29 años.

El recuerdo de Daniela Aita de “Casi Ángeles”

En 2008 ingresó a la exitosa serie adolescente emitida por Telefe como Caridad, también llamada en la ficción como “La Paisa”. Tenía 14 años y su vida cambió por completo. Luego de hacer algunas actuaciones en Morón, su localidad natal, pasó al estrellato con grabaciones de lunes a viernes, teatro los fines de semana, y giras por todo el país y el mundo.

Daniela Aita interpretó a Caridad en la novela "Casi Ángeles" de Cris Morena.

Hace algunos meses, Dakita habló con Vía País y rememoró su paso por la novela: “Tengo los mejores recuerdos después de estar un año y medio todos los días. Me formó mucho, me enseñó a ser responsable, a saludar a todos en el piso. La escuela de Cris Morena te forma mucho en todo sentido. Me preparó para hoy enfrentarme a todo. Sé que estoy preparada para lo que venga”.

Daniela Aita vive en Los Ángeles