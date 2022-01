Mientras Daniela Aita narra cómo vive en Los Ángeles, fácilmente se puede percibir la felicidad en su voz. Es que las emociones se apropian de ella a medida que recuerda todo lo que ha logrado hasta el momento. Y aunque reconoce que no fue fácil, la ex chica “Casi Ángeles” que se formó con Cris Morena afirma con convicción, días después de la entrevista con Ed Sheeran, que tomó el camino correcto.

Daniela Aita junto a Ed Sheeran. Foto: Instagram/@dakyta

“El esfuerzo es muy grande pero valió la pena”, sostiene en medio de una entrevista con Vía País.

Multifacética, “Dakyta”, como todos la conocen, se adapta a lo que venga. Es actriz y locutora, aunque también se desenvuelve, con ese carisma que la caracteriza, como entrevistadora tanto en español como en inglés.

Un claro ejemplo de ello fue su encuentro con el cantante británico que concluyó con un video a Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi, que se viralizó y recorrió el mundo entero.

¿Cómo te sentís con todo lo que pasó?

Estoy muy feliz con todo esto, estoy terminando el año muy arriba. Me llamaron para entrevistar a Ed Sheeran, que fue la mejor entrevista que hice en mi vida, y al otro día me iba a Oregón para filmar un short film en el que soy la protagonista y hago de argentina. Fueron las dos cosas más importantes de mis dos carreras como conductora y actriz en la misma semana, y ambas estaban relacionadas con Navidad. La entrevista a Ed era por su canción con Elton John.

Daniela Aita entrevistó a Ed Sheeran y grabaron un video para Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram/@dakyta

¿Cómo fue el momento en el que te encontraste con Ed Sheeran?

Él dice que el público argentino es el que grita más alto y todo el tiempo hace pica con otros países. Cuando empezamos la entrevista, me preguntó de dónde sos y le dije “de Argentina” y me contestó “¡Oh, wow!”. Es muy divertido. Se me ocurrió llevar gorritos de Navidad y se re copó, se rió y enseguida se lo puso.

¿Cómo terminaron grabando un video para Antonela Roccuzzo?

Justo esa mañana que iba a hacer la entrevista, vi que Antonela había subido a su Instagram algo de la canción “Merry Christmas” que él hizo con Elton John. Me acordé de que había dicho en una nota que era re fan, y que Messi lo había conocido pero ella no. Ed es fan del fútbol entonces le pregunté y me contó de cuando se habían encontrado. Así que cuando cortamos, hice el video y dijo que le regalaba el vinilo. Me quedó una felicidad enorme. Mi intención era que ella lo viera sabiendo que es re fan.

Daniela Aita: "Actuar en inglés y tener que transmitir una emoción, cuando no es tu primera lengua, no es nada fácil". Foto: Instagram/@dakyta

¿De qué se trata el corto del que sos protagonista?

El corto se llama “Navidad de reserva”, es una historia muy hermosa pero muy triste de una argentina que no puede volver a su país hace muchos años. Es la realidad de lo que le pasa a muchos inmigrantes. Yo no pude volver por dos años mientras renovaba la visa y encima la pandemia.

¿Cómo viviste esos dos años? ¿Te desespera no poder volver a tu casa?

Obvio, tener la familia lejos es lo más difícil de estar acá. Al resto de las cosas, las pasás. Yo elijo estar acá por la satisfacción laboral porque lo que más me gusta hacer en el mundo es trabajar y acá tengo la oportunidad de hacerlo en las grandes ligas. Para mí es una felicidad inmensa. Todo lo que crezco y aprendo estando acá, además de que los desafíos son gigantes: actuar en inglés y tener que transmitir una emoción, cuando no es tu primera lengua, no es nada fácil. Me sigo preparando desde que llegué, vivo tomando clases. Estoy en ese lugar feliz en donde quería estar y al que tanto me costó llegar. Claro que valió la pena pero el esfuerzo es muy grande.

Daniela Aita interpretó a Caridad en la novela "Casi Ángeles" de Cris Morena. Foto: Instagram/@dakyta

¿Qué es lo que más extrañás de Argentina?

Extraño a mi familia, extraño a mis amigos y eso de que a donde sea que vayas, te encontrás con alguien. En Palermo siempre a alguien te encontrás. Extraño eso, volver a encontrarme con gente que trabajaste y esa calidez. Todo el mundo es supersimpático.

Trabajaste en Casi Ángeles. ¿Qué recuerdos tenés?

Tengo los mejores recuerdos después de estar un año y medio todos los días. Encima a mi personaje le pasó de todo. Yo hasta me morí en la ficción, pasó de todo, en los viajes en el tiempo tuve una hija. Es un hermoso recuerdo. Fue una experiencia maravillosa que me dio muchas herramientas. Hoy cuando estoy grabando, me doy cuenta de la gran experiencia actoral. Me formó mucho, me enseñó a ser responsable, a saludar a todos en el piso. La escuela de Cris Morena te forma mucho en todo sentido. Me preparó para hoy enfrentarme a todo. Sé que estoy preparada para lo que venga.