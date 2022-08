Paulo Londra habló sobre Ed Sheeran tras el estreno de “Noche de novela”: “Es un ángel ese tipo”

Paulo Londra compartió unas palabras sobre Ed Sheeran luego del lanzamiento de “Noche de novela”, la segunda colaboración entre ambos. El cantante cordobés elogió la forma de ser de su colega y contó cómo fue grabar la canción.

“Estoy contentazo loco, muchas gracias a todos ustedes por la devolución que le están dando a ‘Noche de novela’” expresó Paulo Londra a través de sus historias de Instagram. “Muchas gracias a Ed Sheeran, es un ángel ese tipo, no saben la paz que transmite, la sencillez, lo clara que la tiene con la música” agregó.

“Es un maestro” dijo el músico cordobés refiriéndose a su colega. “Que el loco flashe hacer música conmigo, no caigo” confesó, incrédulo por poder colaborar con una figura internacional. “Hay veces que lo pienso y no caigo, de encontrarme con alguien en Londres” reflexionó ante sus seguidores.

Por último, sostuvo que está “sacándole provecho a eso, dando lo mejor para ustedes” concluyó en el mensaje para su público. Vale destacar que “Noche de novela” superó el millón de visitas en YouTube en menos de veinticuatro horas.

Paulo Londra y Ed Sheeran, otra vez juntos. (Mark Surridge/ Cortesía de: Warner Music Latina/ BUENA Productora)

ED SHEERAN HABLÓ SOBRE PAULO LONDRA: “CREO QUE VA A SER UNO DE LOS ARTISTAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO”

Ed Sheeran mencionó a Paulo Londra en una entrevista para Los 40 Principales. El músico británico dio detalles acerca de su relación con el cantante argentino. “Sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo” enfatizó, muy seguro de sus palabras. “Como ser humano tiene un gran corazón” confesó antes de adentrarse en cómo lo conoció.

“Trabajé con él en la canción “Nothing On You” y me mandó tres versiones diferentes para su parte. Me dijo “quiero asegurarme de que sea perfecta”. No muchos artistas hacen eso. Eso es algo realmente profesional” destacó. “Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador... es un tipo genial.”