“Noche de novela” será la cuarta y última canción que anunció Paulo Londra el mes pasado. Este single es una nueva colaboración con Ed Sheeran y ya se conocen algunas imágenes exclusivas. El estreno oficial será el próximo jueves 11 de agosto.

“Dejé los males afuera” dice Paulo Londra en el pequeño adelanto de “Noche de novela”. En el fragmento que compartió a través de Instagram, se puede ver al músico cordobés junto a Ed Sheeran durante la grabación del videoclip.

“Falta poco para volver a sacar una crema” escribió el intérprete que viene de publicar “Julieta” y agregó: “Gracias loco de las melodías” para su colega, el músico británico.

Vale recordar que Ed Sheeran y el argentino ya han colaborado en “Nothing on you” y desde entonces formaron una amistad. Incluso, el artista extranjero se ha solidarizado públicamente con Londra, en repetidas oportunidades, durante el conflicto legal con Big Ligas.

Ed Sheeran habló sobre Paulo Londra: “Creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo”

Ed Sheeran mencionó a Paulo Londra en una entrevista para Los 40 Principales. El músico británico dio detalles acerca de su relación con el cantante argentino. “Sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo” enfatizó, muy seguro de sus palabras. “Como ser humano tiene un gran corazón” confesó antes de adentrarse en cómo lo conoció.

“Trabajé con él en la canción “Nothing On You” y me mandó tres versiones diferentes para su parte. Me dijo “quiero asegurarme de que sea perfecta”. No muchos artistas hacen eso. Eso es algo realmente profesional” destacó. “Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador... es un tipo genial.”