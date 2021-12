Según le cuenta su mamá, a Nicolás Martín Olivera (17) le encantaba bailar desde muy chico. Fanático de Tini Stoessel, comenzó a subir videos replicando las coreografías de cada una de sus canciones en Instagram. Así, sin darse cuenta, un día llegó a formar parte de “Aquí estoy”, uno de los últimos éxitos de la cantante. “Ser parte del nuevo videoclip de Tini es un sueño cumplido”, indica muy contento, con una emoción que persiste hasta hoy.

Las redes sociales fueron su espacio para volcar todo el talento que tenía. De a poco, comenzó a sumar seguidores y hacerse conocido. Hasta que un día, Nani, la coreógrafa de Tini, y hasta la propia artista lo descubrieron: su pasión por el baile se podía reconocer a simple vista.

Nicolás es fanático de Tini Stoessel desde "Violetta", el programa de Disney Channel. Foto: Nico Martín Olivera

¿Qué se siente haber formado parte del nuevo video de Tini “Aquí estoy”?

Es un sueño cumplido. Hace un montón soñaba con esto y no puedo creer que se me haya dado esta hermosa oportunidad. Fue hermoso estar ahí y ver todo el detrás de escena, todo el trabajo que hay en cada proyecto, estar con Nani la coreógrafa, que por cierto la admiro un montón, ensayando la coreo, las pruebas de vestuario y lo más importante: estar con Tini, verla bailar ahí en vivo y conversar un rato con ella. Para mí eso es increíble y es una experiencia que no voy a olvidar nunca en la vida.

¿Cómo fue el momento en el que te avisaron que ibas a participar? ¿Qué sentiste?

Yo participé de un concurso en el que había que subir un video a Instagram o TikTok haciendo una coreografía original con una parte de la canción “Aquí Estoy”. Un día estaba en mi casa y me llegó un mensaje de parte de Pantene diciendo que había quedado dentro de los 5 semifinalistas. Yo no lo podía creer, estaba en shock, nunca me había pasado algo así. Hasta que caí y fui directo a contárselo a mi papás. Al otro día, estaba en el colegio con mis amigas y me llegó un mail diciendo que era uno de los ganadores del concurso. Ahí me quedé en blanco, no reaccionaba hasta que le dije a mis amigas: “Creo que gané”. Una de ellas empezó a gritar de emoción en el aula y una profesora y nos preguntó qué estaba pasando. Cuando llegué a mi casa, les dije lo mismo a mis papás y empezamos a saltar todos de la felicidad. Ellos sabían lo importante que era para mí y que lo venía soñando hace un montón.

Nicolás Martín Olivera tiene 17 años y formó parte del videoclip "Aquí estoy", de Tini. Foto: Nico Martín

¿Imaginabas ese momento o te sorprendió?

Yo sentía que si me seguía esforzando y me lo proponía, algún día iba a pasar, pero nunca me imaginé que iba a suceder ya, teniendo 16 años. Todavía sigo sin caer en todo lo que viví esos días.

¿Qué sentiste al conocer a Tini?

Ella es mi ídola desde hace un montón, desde “Violetta”. En 2018, tuve la oportunidad de sacarme una foto con ella en “La Voz”. Pero esto fue un momento hermoso, un sueño. Lo que más destaco es que Tini en un momento de la grabación, vino a decirme que siempre miraba mis videos y que amaba como bailaba. Yo ahí me morí y lloré por dentro, no podía creer lo que estaba viviendo. También nos preguntó si nos sabíamos una de las coreos nuevas de “Miénteme” y yo, tan fan, le dije que sí y me la puse a bailar. La coreógrafa me gritaba “Dale Nico”, alentándome, hasta que la terminé de bailar.

"Fue hermoso estar ahí y ver todo el detrás de escena, estar con Nani la coreógrafa, que por cierto la admiro un montón, ensayando la coreo", narra Nicolás. Foto: Nico Martín Olivera

Te hiciste conocido por subir videos bailando a las redes. ¿Cuándo comenzaste a bailar?

Mi mamá me contaba que desde chiquito ya bailaba y que bailaba hasta en la panza. También me contaba que había un tema de “La Bersuit” que ella escuchaba y yo me movía en la panza. Recién en 2019 lo empecé a tomar más como una pasión, me di cuenta de que es lo que más me gusta. Ese año hice 8 meses de baile urbano hasta que en 2020, dejé por la pandemia. Pero nunca dejé de bailar, siempre subía videos a mis redes bailando alguna coreo creada por mí o haciendo algún challenge. Y así es como cada vez iba subiendo más videos hasta que varios famosos los empezaron a ver y repostear. Cada vez más gente empezó a ver lo que más amo hacer y para mí es muy importante.

Nicolás Martín Olivera: "Cuando llegué a mi casa, empezamos a saltar de la felicidad. Ellos sabían lo importante que era para mí". Foto: Nico Martín

¿Imaginabas que compartir tus videos iba a cobrar tanta magnitud?

Empecé porque me gustaba y me divertía mucho haciéndolos. Hasta hoy, me sigue pasando exactamente igual. Pero nunca me imaginé que de a poco más personas iban a verlos y que les iba a gustar lo que hago. Estoy agradecido con todas las personas que me siguen porque son todas muy buenas. Siempre me apoyan y eso es muy valioso, lo aprecio un montón.

"Al bailar expreso lo que me pasa", cuenta Nicolás. Foto: Nico Martín

¿Qué te genera bailar?

Bailar me genera un montón de cosas: lo que más me genera es esa felicidad hermosa que me hace muy bien adentro mío. Me ayuda mucho cuando estoy mal, cuando estoy enojado, cuando estoy triste. Al bailar expreso lo que me pasa y después me siento mucho mejor.