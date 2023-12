La dura confesión de Néstor en Bloque sobre su infancia: “Lo hablé hace muy poco con mis viejos”.

Néstor en Bloque, reconocido músico argentino, compartió por primera vez un oscuro episodio de su infancia: a los seis años, fue víctima de abuso por parte de una de sus tres hermanas. Este traumático suceso marcó su vida de manera profunda, llevándolo a enfrentar ataques de pánico, alcanzar un peso de apenas 58 kilos y experimentar con drogas.

En una valiente revelación en el programa PH Podemos Hablar, confesó: “Seis años tenía. Fue un familiar... mujer. Lo hablé hace muy poco con mis viejos, hace un año, porque lo tenía que sacar. Todo tiene que ver”.

El artista hizo la confesión en PH Podemos Hablar. Foto: Gentileza

“Sí, lo hablé con ella... ‘no que éramos chicos’, obviamente negación y después lo hablé con mi mamá, le comenté y me desahogué. Lo digo para que lo sepan, fue una de mis hermanas... yo tengo tres hermanas. Fue una de ellas”, afirmó, eliminando cualquier duda sobre la identidad de la agresora.

“Quise contarlo porque la historia que tengo es muy heavy”, agregó Néstor, destacando la dificultad de cargar con ese peso durante tanto tiempo. Recordó cómo confrontó a su hermana, manteniendo la comunicación hasta que el dolor se volvió insoportable y salió a la luz.

En un giro revelador, Néstor en Bloque compartió que la psicóloga que lo acompañó en su proceso terapéutico le explicó por qué no tenía recuerdos de su infancia. “Mirá cómo es la mente que no tengo recuerdos de la infancia. La psicóloga que me atendió me dijo que yo reprimía todo. Ahí fui cuando hice un clic”, sostuvo.

Néstor en Bloque contó que sufrió un abuso intrafamiliar cuando tenía seis años (Captura de pantalla)

“Me dijo ‘un chico normal cuando se separan sus padres, qué hace... lloran, ¿vos qué hiciste cuando se separaron?’ y respondí ‘nada’. La música era como un canal para ir sacando esas cosas”, reveló, mostrando cómo la música se convirtió en su vía de escape y expresión.

Néstor en Bloque recordó un mal momento de su infancia. Foto: Gentileza

El artista, cuyo nombre real es Marcelo Fabián Rodríguez, es conocido por ser un referente de la cumbia en Argentina. Su carrera musical se ha destacado por éxitos que han dejado una marca en la escena nacional, y ahora, al compartir su doloroso pasado, demuestra una vez más su valentía y sinceridad para abordar temas difíciles.