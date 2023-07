Tras la grave denuncia de Néstor en Bloque, Coscu lloró durante una transmisión en vivo

Coscu ha estado en el centro de atención en los últimos días por una serie de acontecimientos. Por un lado, se consagró como ganador en “La velada del Año 3″ de Ibai Llanos, un evento de boxeo en el que compiten reconocidos youtubers. Sin embargo, también se vio envuelto en una polémica tras la respuesta de María Becerra, quien le reprochó por poner en duda su autoría en uno de sus éxitos. Y como si eso fuera poco, ahora se enfrenta a una grave acusación.

El cantante Néstor en Bloque utilizó Twitter para confrontar a Coscu después de que este último intentara aclarar que en sus videos reaccionando a lanzamientos musicales que generó toda la polémica con María Becerra no tenía intención de ofender a los artistas. Sin embargo, a pesar de interactuar con esa publicación, el intérprete de “Mi único amor” no abordó ese tema, sino que lo acusó de grooming.

Coscu celebrando junto a su mamá. Foto: Instagram.

“Me ofendiste el día en que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años. Sos un degenerado. Quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte”, expuso en sus redes sociales. Y agregó: “No me interesa nada relacionado con lo musical, esto es un asunto aparte”.

Néstor en bloque y una dura acusación contra Coscu. (Twitter)

Horas más tarde, el referente de la cumbia decidió borrar aquellos comentarios y poner su cuenta de Twitter en privado. Esta no es la primera vez que Coscu recibe fuertes acusaciones, es que en 2020 el streamer fue cancelado por una serie de polémicos tuit viejos que borró, pero que se hicieron virales en Twitter.

El llanto de Coscu en pleno stream

En su transmisión más reciente, Coscu no logró contener las lágrimas y explotó en llanto al repasar todos los acontecimientos ocurridos en estos últimos meses, además de señalar a las personas que han estado con él.

El streamer se vio sobrepasado por las emociones y tuvo que finalizar la emisión en directo. También señaló que los ataques fueron organizados contra la organización de “la velada del año 3″.

“Todo mentira para cagarme la vida, cagar la velada”, sentenció Coscu. Luego aseguró entre lágrimas: “No querían ir en contra de mí, no saben ni quién soy, querían ir en contra de la velada, el evento más importante de Twitch”.