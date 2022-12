Qué pasó entre Coscu y Nati Jota: la historia del día en que se besaron y el romance que no fue

Nati Jota y Coscu son muy conocidos en el medio y populares entre los jóvenes. Más de una vez se los ha “shippeado” y ahora se conocieron detalles de los verdaderos motivos. Resulta que su buena relación no es nueva: se conocen desde hace mucho y hasta tuvieron un acercamiento romántico en su adolescencia.

“Hace diez años que vienen jodiendo con que somos una linda pareja”, dijo Coscu, en una entrega del programa on-line “Ferné con Grego”, de Grego Roselló, en donde también estaba invitada Nati Jota.

“¿Pero ustedes chaparon, no?”, preguntó Grego. Coscu admitió el hecho y dijo que en su momento le dio “vergüenza” porque en el grupo eran cinco “y ella había chapado con dos o tres”. La periodista se lo tomó con gracia y no le dio importancia. “Yo estaba enamorado”, sorprendió el streamer. “¡Callate!”, le dijo ella, sin creerle.

Coscu dijo que a él ya le gustaba y que un día se animó a encararla en la playa porque la vio triste. “Estabas llorando y llovía”, puntualizó. Nati, por su lado, no parecía recordar tanto. Disalvo, por su lado, se acordó hasta del color de la malla que llevaba puesta.

“Me vas a registrar cuando sea famoso”

“Ella me ninguneaba. Yo pensaba que si nos veíamos podíamos estar un rato. Ella pasaba por al lado mío, me daba un beso y seguía caminando. Estábamos en otro ritmo”, contó. “Teníamos Blackberry, nos pasamos los PIN y todo. A mí me gustaba de verdad”, agregó. “¿Cómo te acordás de todo tan en detalle?”, preguntó sorprendida la rubia. “Bueno, me acuerdo, porque yo donde pongo el ojo no me olvido”, respondió él.

Nati Jota tuvo un miniromance con Coscu. Foto: instagram/Natijota

Roselló quiso saber si Nati se acordaba de algo de lo relatado por el streamer, a lo que ella, muy sincera, señaló: “Me acuerdo conceptualmente que me lo chapé, pero nada más”.

“Yo siento que quedó algo no resuelto. Y aparte me caen bien los dos, me serviría para decir ‘che, salgo con los dos”, opinó el conductor del ciclo.

Coscu estuvo enamorado de Nati Jota.

“Ella se hizo famosa mucho antes que yo. Y le escribí le dije ‘cuando yo sea famoso, me vas a registrar’”, volvió a la carga Coscu. Ante el arsenal del streamer, Nati no quiso quedarse atrás: “Me estoy acordando de que yo un poco había flasheado amorcito”. “¡Y me hubieras contestado un mensaje!”, retrucó el joven.

Para finalizar, Grego propuso un “momento televisivo” preguntándole a ambos si aceptarían salir uno con el otro. Los dos respondieron que sí, casi sin dudar aunque algo tímidos. “Creo que ella sabe como es el medio en el que nos movemos y eso es una gran ventaja”, argumentó Coscu.