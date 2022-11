Marcelo Tinelli se encontró con Nati Jota y Flor Jazmín Peña en Qatar y grabo el momento: “No reconocieron a”

Nadie Dice Nada es uno de los programas transmitidos por la plataforma de Twitch y de YouTube más exitosos del momento y fue creado por el influencer, Nicolás Occhiato. Las dos mujeres elegidas para afrontar el formato fueron Nati Jota y Flor Jazmín Peña.

Nati Jota junto a Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña.

Todo el equipo decidió emprender viaje hacia Qatar y cubrir los 35 días del mundial desde allí para todo su público. Al parecer, Marcelo Tinelli, junto a su divertido primo conocido como El Tirri, decidieron alentar desde cerca a la selección argentina.

Fue así como se encontraron en las calles de Doha, aunque el conductor decidió filmar y exponer a las jóvenes del momento, ya que no reconocieron a su primo por la vestimenta típica del lugar que llevaba puesta.

Marcelo Tinelli viajó a Qatar con Lolo.

“Nos encontramos a las chicas de Nadie Dice Nada y no reconocieron al Tirri. Me muero”, escribió la ex pareja de Guillermina Valdez mientras grababa la situación para la red social de la lupita.

LA DESPEDIDA DE NATI JOTA DE GRAN HERMANO

En su última gala, junto a Santiago del Moro, a Nati Jota le tocó despedirse tanto del programa como de sus compañeros y del equipo de producción. Fue así como se mostró agradecida por la oportunidad y lamentó tener que dejar el programa tan pronto.

Nati Jota, junto al equipo de Nadie Dice Nada en su primer Gran Rex Foto: THOMAS RAIMONDI

En ese sentido se expresó en su perfil: “Lujo haber sido parte de este éxito que de no haber estado igual hubiera sido fanática; como voy a serlo ahora. Gracias Telefe, Santi del Moro y a todos mis compañeros con quienes nos divertimos mucho”.