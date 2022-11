Coscu defendió al Chapu Martínez en las redes: “Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”

No son buenos días para el influencer conocido como Chapu Martínez. Luego de que contara que fue estafado por una empresa que vendía entradas para el Mundial de Qatar 2022, se convirtió en blanco de amenazadas y todo tipo de comentarios al ser tildado de “mufa” y responsabilizado por la caída de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita.

Además, hubo quienes subieron el tono a lo que puede ser catalogado como una “broma” y se dispusieron a amenazarlo tanto a él como a su familia. En ese conexto, el influencer y streamer Martín Pérez Disalvo, alias Coscu, salió en su defensa.

El influencer "Chapu" Martínez con su característico traje para producir contenido en el Mundial Qatar 2022. (Foto de Instagram @chapumartinez)

“Yo no soy nadie, pero sé que tengo llegada… Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega”, comenzó el hilo de mensajes en Twitter. Y siguió: “Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”.

Además escribió: “El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito [el Chapu] y, sobre todo, pónganse en el lugar de él, que quiso ver un Mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. La gente cree que perdimos por culpa de él”.

Momo también salió en defensa del Chapu Martínez Foto: Twitter

“Y a todos los tibios que no saltan, manga de cagones, esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mí me tocó y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año. Salten, son los únicos que entienden más que nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia”, concluyó Coscu.

La situación que vive Martínez también fue denunciada por Gerónimo Benavides, más conocido como Momo.

“Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, más sabiendo que puede terminar muy mal todo esto”, subrayó Momo en su perfil de Twitter.