Victoria Vannucci explicó por qué mantiene a su ex marido Matías Garfunkel

Hace varios meses que Victoria Vannucci volvió a parecer en los medios de comunicación para contar el fuerte momento que pasó. La famosa que estuvo casada con Matías Garfunkel con quien tuvo dos hijos: Indiana y Napoleón, luego se separaron y tuvieron varios enfrentamientos judiciales por la tenencia de sus hijos.

La famosa está en Argentina de visita, ya que ella y sus hijos viven en Estados Unidos, y durante su estadía contó en algunos programas como fue su polémico divorcio y el difícil momento que vivió hace unos meses cuando su ex no dejaba que vea a sus hijos.

Si bien ahora ella se reencontró con sus hijos y está viviendo con ellos en Estados Unidos, la famosa reveló en el programa A la Tarde que ella mantiene a su ex y que le pasa mil dólares por mes. Allí contó los motivos del acuerdo económico que tienen por la tenencia de sus hijos.

Victoria Vannucci y los hijos que tuvo con Matías Garfunkel Foto: gentileza la naci

Victoria Vanucci reveló que mantiene a su ex marido después de su polémico divorcio

Victoria Vanucci contó en el programa de televisión cómo llegó a ese acuerdo con su ex marido: “El intercambio con Matías fue ‘vos me liberas, vos me firmás la tenencia, no te veo nunca más, no quiero saber nada con vos’ hasta lo liberé de toda responsabilidad futura de manutención. Prefiero salir y trabajar”.

Al hablar del monto que le pasa por mes a su ex marido, Victoria comentó más detalles: “Son mil dólares, porque la realidad es que está la obra social que es un mínimo. Lo que es caro es el tratamiento médico”.

Asimismo, reveló porque tomó esa decisión de llegar a un acuerdo económico y hacerse cargo ella de toda responsabilidad. “Uno quiere vivir la vida, bien y feliz. No quiero vivir rodeada con problemas”, expresó la famosa.

En el mismo programa habló de cómo vivió ella la herencia millonaria cuando estaba casada: “Yo ni siquiera tenía tarjetas de crédito. La custodia pagaba absolutamente todo. Desde ese lugar que yo ya estaba muy incómoda porque me olvidé de cómo manejar, me olvidé de cómo manejarme en mi vida individualmente también”.

Al relatar el momento en que quedaron sin plata en Estados Unidos, expresó: “Alguien tenía que salir a trabajar también. Alguien tenía que hacer algo también, porque mi gran problema era no solo la depresión, que estaba pasando, no solo los panic attacks, no solo el hecho de no poder tener a mi familia cerca, o alguien que me ayude con mis hijos. Si no que de la noche a la mañana la respuesta es que no hay más nada”.

Luego contó por qué llegaron a ese acuerdo: “El acuerdo que teníamos verbal era que él se encargaba de cuidar a mis bebés, mis hijos en ese momento mientras yo trabajaba. Porque es un hombre que no trabajó un solo día en su vida. Entonces, ¿qué querés que le diga a un tipo que no trabajó un solo día en su vida? No sabe. Tiene que estar en el libro Guiness, no trabajó un solo día de su vida. ¿Qué querés que haga? Que lo saque a trabajar a los 70 años”.