Gianinna Maradona mostró la pasión que tiene en común con Benjamín Agüero

Gianinna Maradona no duda en demostrar su amor a Benjamín Agüero de todas las formas posibles. En este aspecto, la hija de Diego Maradona se emocionó por el crecimiento de su hijo y le dedicó unas sentidas palabras.

La dedicatoria fue presentada por la madre en sus redes sociales, donde publicó la mano de su hijo con un mate: la gran pasión que comparten madre e hijo. A raíz de ello, le brindó palabras de amor y aliento por su crecimiento.

La historia de Instagram donde Gianinna Maradona le dedicó una emotivas palabras a Benjamín Agüero. Foto: CARAS

“Llegó el día en que los mates los hacés vos. Te amo hijo, las charlas con vos con el mejor regalo que puedo tener como mamá. Gracias pro darme la vuelta al mundo hace 15 años”, escribió Maradona con suma emoción sobre su hijo.

Seguidamente, afirmó que hizo muy bien las cosas como madre ante algunas cosas que realiza su hijo. Entre ellas se encuentra su escucha, amor, preguntas y empatía.

La felicidad de Gianinna en la celebración del cumpleaños de Benjamín. Foto: Instagram

“Tu escucha, tu amor, tu empatía es una caricia al alma. Tus preguntas ni hablar, que bien hice las cosas siendo tu mamá”, concluyó Gianinna Maradona sobre Benjamín Agüero.

La emoción de Gianinna Maradona al recordar a su padre

Este no fue el único momento emotivo que ha pasado Gianinna Maradona. Desde este aspecto, en Intrusos reveló cómo fueron los últimos días de su padre, donde calculó un panorama no muy lindo.

“Los últimos días, mi papá estaba viviendo en Bella Vista. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso”, confesó la diseñadora de indumentaria.

Dentro de este parámetro, la expareja del Kun Agüero determinó que vio a su papá muy descompuesto durante su cumpleaños. Por tanto, aseguró que la pasó muy mal.

La tierna dedicatoria de Gianinna Maradona a Benjamín Agüero: "Te amo Hijo" Foto: Rosario3

“Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta”, contó Maradona, quien agregó: “Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”.

Finalmente, cuando le consultaron a Gianinna sobre qué le responde a su hijo cuando pregunta por su abuelo, la madre se emocionó. En este aspecto, reveló que hablaba siempre sobre lo que significó Maradona para Benjamín.

El increíble jardín de la casa de Gianinna Maradona. Gentileza Instagram.

“Nada, yo hablo un montón con Benja, me emociona porque mi hijo es mi vida entera y siempre hablamos de lo que significa su abuelo para él o lo que significó mi hijo para mi papá”, detalló Gianinna Maradona con emoción.