Luego de las declaraciones de Victoria Vannucci, Matías Garfunkel rompió el silencio

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel estuvieron varios años casados y juntos se convirtieron en padres de Indiana y Napoleón. La pareja se fue a vivir al exterior, con el tiempo fue Victoria quien contó que se separaron y si bien en un primer momento fue en buenos términos con el tiempo tuvieron enfrentamientos judiciales por sus hijos.

El escándalo llegó a los medios de comunicación cuando la famosa contó que su exmarido no le permitía ver a sus hijos y se los llevó a Israel mientras ella reside en Estados Unidos. Luego de la intervención de la Justicia, Victoria se reencontró con sus hijos.

Sin embargo, la vida de Matías tomó un giro inesperado, ya que el ex empresario perdió su patrimonio y fue Victoria quien confesó que ella le mantiene a él, por lo que le pasa mil dólares por mes, ese fue el acuerdo económico que llegaron.

“El acuerdo que teníamos verbal era que él se encargaba de cuidar a mis bebés, mis hijos en ese momento mientras yo trabajaba. Porque es un hombre que no trabajó un solo día en su vida. Entonces, ¿qué querés que le diga a un tipo que no trabajó un solo día en su vida? No sabe”, contó Victoria Vannucci en el programa A la Tarde hace unas semanas.

Matías Garfunkel habló por primera vez y contó su verdad sobre Victoria Vannucci

Luego de un tiempo, Matías Garfunkel rompió el silencio en X (antes Twitter) para contar su situación y agradecer a su exesposa por mantenerlo. Además, envió un audio a el programa “A la Tarde” para confirmar que fue el quien publicó con el objetivo de tener su “derecho a réplica”.

“Mi primer tweet desde hace casi 10 años. Soy Matías Garfunkel y siento que todo lo que leo y escucho es en gran parte verdad hacia mi persona. Jamás fui un trabajador, ni he sido inteligente para cuidar el buen nombre y honor que con tanto esfuerzo mis antepasados crearon. He sido un idiota en muchos aspectos de mi vida, fui egocéntrico, narcisista, egoísta. Cuando escucho a mi ex, Victoria Vannucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos”, dice en la carta abierta.

Matías Garfunkel habló por primera vez luego de las declaraciones de Victoria Vannucci Foto: gentileza c

“En lo que si he sido muy bueno es en haber sido hijo y en ser padre. Lamento profundamente la debacle y la asumo como tal. Hoy estoy tratando de trabajar para lograr salir del agujero que siento. El dolor me aplasta el pecho por una infinidad de razones que no sé por cual comenzar. Hoy muchos se pueden reír de mí, pero sepan que ya no siento. Mi corazón, mi vida, la destruí y nada puedo hacer al respecto, salvo respirar”, agregó Matías Garfunkel.

“Quiero sacarme del pecho este sentimiento de dolor tan grande que siento ya que jamás imaginé dormir en un shelter o vivir de otra persona, la cual no sé cómo mirarla a la cara para que me perdone lo hecho. Pero sí quiero la verdad, ya que no tengo más nada que perder”, comentó en la carta abierta, luego apuntó contra sus familiares y agradeció a su ex por la ayuda.