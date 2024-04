El insólito truco de Daniela Celis y Thiago Medina para diferencias a sus gemelas

Las gemelas Aimé y Laia ya son parte de la agenda mediática. El 29 de enero llegaron al mundo y desde entonces sus padres, Daniela Celis y Thiago Medina, ex participantes de Gran Hermano 2022, comparten parte de su día a día en redes sociales. Es que la crianza y el cuidado de dos bebés no es tarea sencilla y, mucho menos, para padres primerizos.

Las bebas al ser gemelas tienen exactamente la misma información genética por lo que se parecen mucho. Por eso la pareja contó cómo hace para reconocer a cada una y no confundirlas.

Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a Gran Hermano y presentaron sus gemelas Foto: captura

Thiago y Daniela revelaron su estrategia a través de un video en el que se muestra a una enfermera profesional perforándole las orejas a las pequeñas, que ya cumplieron dos meses, para ponerles aritos distintos a cada una.

Thiago Medina presentó a sus gemelas Foto: instagram/danielascelis01

Una de ellas tiene aritos con forma de mariposa y la otra de corazones. “Ahora sí, a distinguir a las gemelas que son idénticas... ¿Ya está? ¿No lloró?”, dijo Pestañela muy sorprendida ya que Aimé y Laia siguieron durmiendo con total tranquilidad luego de que les hicieran las perforaciones.

La gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina

A poco de convertirse en padre, el ex Gran Hermano subió una historia a Instagram para hacer un descargo sobre el sexismo que ronda en torno a la maternidad.

“Vengo a hacer este video porque me molestó mucho que fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebés en el baño de hombres, por qué no hay cambiador en el baño de hombres siendo que los dos somos papás como está la mamá también está el papá y si yo quiero ir a cambiarlas necesito un cambiador en el baño de hombres”, expresó con molestia Thiago.

“Me molestó mucho porque qué tenía que hacer, meterme en el baño de mujeres o qué tengo que hacer para cambiarlas”, cerró.