El triste descargo de Santi Maratea sobre la muerte de su papá: “Lo terminó matando”

Santi Maratea es uno de los influencers más populares de Argentina, con 3.2 millones de seguidores de Instagram, y reconocido por sus múltiples colectas de dinero para ayudar a diferentes causas nacionales, desde niños enfermos hasta comunidades necesitas de recursos esenciales.

Santi Maratea y su éxito como influencer

De qué murió Rafael, el papá de Santi Maratea

En esta oportunidad, Santi Maratea usó su cuenta de Instagram para dar un triste comunicado y contó que hace dos semanas falleció su papá, Rafael Maratea, tras una lucha contra el cáncer de pulmón. Tuvo cuatro hijos junto a Mariana, fue consultor de empresas por 30 años y entrenador deportivo por 35 años, y escribió un libro: “Lo imposible solo tarda un poco más”.

Rafael, el papá de Santi Maratea Foto: Web

El triste comunicado de Santi Maratea, tras la muerte de su papá

“Hace dos semanas se murió mi viejo. Mi papá falleció de cáncer de pulmón, hace más de un año que le habían diagnosticado y finalmente, la enfermedad lo terminó matando. Hace cinco años se murió mi mamá, también. Entonces, ahora no tengo ni mamá ni papá”, comenzó Santi Maratea.

“Sentía que tenía que contarles antes de subir videos relacionados con mi trabajo”, explicó y luego contó como se siente: “No sé como estoy. Un poco asustado. Por ahí me siento muy solo. A lo largo de la vida me comí bastantes desilusiones o traiciones, y hoy me cuesta mucho confiar. En el fondo, desconfío de las personas que me aman”.

“Yo siento que el amor que me puedan tener no es una razón de que no me van a lastimar”, y frente a esto reveló que hace poco recibió un abuso de un amigo de hace más de 15 años y por eso, desconfía de muchos.

“En las dos personas que yo sí confiaba mis viejos. En ellos tenía la seguridad de que no me iban a traicionar. Eran mi lugar seguro y ahora están los dos muertos y me siento muy solo. No sé qué va a pasar en un futuro. Siento miedo”, reveló Maratea entre lágrimas

“Es muy loco que entender que ya no están ellos, yo sigo acá sin saber qué hacer”. Recalcó que está entrenando mucho, que va a terapia y que se enfocará en su trabajo, y explicó: “Eso me hace bien. Ayudar a otras personas, me da esperanza de mejorar un poco el mundo”.