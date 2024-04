Santi Maratea se posicionó y habló sobre Javier Milei: “Me van a matar por esto...”

El joven viral de las redes sociales, Santiago Maratea, estuvo en una extensa entrevista con Luis Novaresio en la que habló de todo: su vida personal, la salud de su padre, pero también sobre el Gobierno de Javier Milei.

El influencer confesó que siente una cercanía especial con el jefe de Estado por una situación en la cual “el peluca” lo salió a bancar en Twitter.

El influencer contó como ve al Gobierno de Milei

“Hay algo muy genuino que es que él me bancó a mí. Hay algo muy genuino que es que todos somos vulnerables ante un elogio, un apoyo o un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar muchos medios y no tiendo porqué, Milei me salió a bancar”, aseguró.

Y agregó: “En ese momento Milei dijo ´le deberían dar el premio Adam Smith de oro´”.

Luego, Maratea afirmó que lo “ilusiona” el Gobierno de Milei. “Yo lo banco al Pelu. Me van a matar por esto”, dijo entre risas.

El joven, además, contó que se informa de la actualidad mediante “las tendencias de Twitter”.

Santi Maratea contó que su papá tiene cáncer

A través de su cuenta de Instagram, el influencer, comunicó que no seguirá con el fútbol como proyecto y explicó los motivos que lo llevaron a tomarse una pausa necesaria.

“¿Vieron la típica ‘tengo dos noticias, una buena y una mala’? Bueno, yo en mi caso tengo dos noticias malas. La primera noticia triste para mí es que me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hizo muy feliz”, explicó el joven.

“El motivo por el cual tomé esta decisión es porque mi viejo está con cáncer. No hay mucho para explicar, lo primero es la familia, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. El proyecto de fútbol me hacía muy bien, pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia, así es la vida”, agregó Maratea.