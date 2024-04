Santi Maratea está atravesando un momento personal complicado y tomó una drástica decisión

Santiago Maratea se hizo famoso por organizar millonarias colectas a través de sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos días había estado ausente de las mismas y reapareció para explicar a sus seguidores los motivos que lo mantuvieron alejado de las colectas.

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 3.5 millones de seguidores, el influencer contó que tenía dos malas noticias para compartir. “La primera es que me tuve que bajar del proyecto del club de fútbol de Ezeiza”.

Santi Maratea estaba muy comprometido con el club tras haber organizado una colecta para ayudarlo. “El proyecto del club me hacía muy bien pero estaba muy dedicado a eso, vivía en Ezeiza, muy lejos de mi familia, los veía una vez por semana o a veces cada quince días”, manifestó.

La lucha del papá de Santi Maratea: es la tercera vez que le diagnostican cáncer Foto: Web

A corazón abierto, Maratea explicó: “Un proyecto que me hizo muy bien y al cual le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club, entrenar todos los días y aportar todo lo que pueda adentro de la cancha pero sobre todo afuera para que el club crezca”.

El influencer decidió que pasará con el dinero de la recaudación para Independiente Rivadavia. Foto: Marcelo Capece

Luego, el influencer re refirió a la segunda mala noticia: “El motivo por el cual tomé esta decisión, es porque mi viejo está con cáncer. No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. Entrenar y el proyecto de fútbol me hacía muy bien pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia”.

El mal momento de Santi Maratea por su papá con cáncer

Santi Maratea continuó: “Así es la vida, a veces uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien uno ama porque esa persona la está pasando mal y te necesita”, continuó.

En cuanto al trabajado declaró: “No voy a desaparecer, todo lo contrario. Antes estaba muy enfocado en el proyecto del club y rechazaba algunas ofertas de laburo y por ahí es momento de retomar con esos trabajos. Está bueno en estos momentos laburar, generar recursos y a mí trabajar me hace muy bien”.