Morena Rial se defendió de las denuncias en su contra y apuntó contra su ex pareja, Facundo Ambrosioni

Morena Rial siempre da que hablar. La hija del conductor de TV se convirtió en una de las figuras más controversiales en los últimos años tras iniciar un romance con su actual ex pareja, Facundo Ambrosioni. Tras la separación, quedó en el ojo de la tormenta y se vio involucrada en diversas polémicas.

La hija de Jorge Rial se refirió a su mala relación con el padre de su hijo, Facundo Ambriosioni / Foto: Instagram Foto: Morena Rial

La hija de Jorge Rial se alejó de Córdoba y regresó a Buenos Aires, y lejos de pasar desapercibida, la joven no solo se expresó en cuanto a las denuncias que la tienen como protagonista y aseguran que se apropia de celulares, y sustrae artículos en locales de ropa sino también en cuanto a la mala relación que mantiene con el padre de su hijo.

Morena Rial defenestró a Facundo Ambriosioni

“Las denuncias me las paso por donde no me da el sol, chicos. Cuando tengan las pruebas correspondientes, hablamos”, disparó Morena en diálogo con LAM. Acto seguido, la hija de Jorge subrayó: “Todo el mundo habla, pero no hay nadie que lo demuestre”. “Que sigan el camino que tengan que seguir, no tengo problemas”, expresó.

No mucho más tarde, Morena aprovechó la ocasión para hacer referencia a la acusación de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, quien aseguró que la actriz le robó costosos smartphones

“El local es de mi ex y la plata la puse yo, como para arrancar”, recordó la joven para luego defenderse: “No soy ninguna chorra y le mando un besito.” Hicieron un allanamiento y no encontraron nada. ¿Dónde quieren que me los meta?”, manifestó, ácida.

La hija de Jorge Rial está enfrentada al padre de su hijo en la Justicia y habló al respecto. Foto: Instagram

Al ser consultada por las denuncias cruzadas que tienen a ambos de protagonistas, Morena respondió, relajada aunque visiblemente molesta por lo que aún ocurre con Ambrosioni: “Tengo una denuncia por el papá de mi hijo, pero se tiene que demostrar todo”. “Él también tiene una por violencia de género. Un besito”, lanzó.