Morena Rial respondió sin filtros sobre si estaría con hombres casados: “En un pasado”

More Rial (23) es una de las figuras públicas más escandalosas y es que la hija de Jorge Rial, el mítico conductor de radio y televisión, siempre da de qué hablar en sus redes sociales donde acumula más de 1.3 millones de seguidores, tan solo en su cuenta personal de Instagram.

La famosa comparte su día a día con sus fanáticos y continuamente publica la caja de preguntas en sus historias para que los internautas le dejen sus preguntas o mensajes. Allí, More suele lanzar frases picantes, contar intimidades o hasta revelar secretos que nunca había contado. Y eso fue lo que pasó.

More Rial está en su mejor momento.

Rial compartió en la red social de fotos y videos una respuesta que dejó sin palabras a más de uno. “¿Le darías bola a un hombre casado?”, le preguntaron a More, quien respondió de forma muy sincera.

More Rial respondió sin filtros sobre si estaría con hombres casados: "En un pasado".

“Lo he hecho en un pasado”, contestó tajante junto a unos emojis de risa. Incluso, hizo alusión a una amiga suya: “¿O no, Martu Palladino? Pobre mi bebé, a pasaba como el cul*”, escribió. Ya con un tamaño más pequeño dejó en claro la situación con una grase de “Amante fiel”, el tema de Ulises Bueno: “No nos ata ni un anillo, no nos ata ni un papel”.

More Rial está en pareja con un amigo de su ex y padre de su hijo

Mora Rial contó que empezó un romance con Gonzalo Cabral. Se trata un futbolista cordobés de 24 años que era amigo de Facundo Ambrosini, expareja de More y padre de Francesco, el hijo de la influencer que actualmente está viviendo en la provincia de Córdoba.

Gonzalo Cabral, el nuevo novio de More Rial.

Según contó Gonzalo en diálogo con la revista Caras, se conoce hace años con Rial. “Hace unos años cuando vino a Córdoba”, contó sobre cómo se conocieron y aseguró: “Hace poquito que estamos”.

More y Gonzalo.

Además, Cabral aclaró cómo está la relación con Facundo: “No hubo una pelea, nos distanciamos después de que yo le mandara un mensaje aclarando mi situación con More”. Fue el futbolista quien compartió primero una imagen junto a Rial, quien se encargó de repostearla en sus redes sociales.