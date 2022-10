El día que More Rial se fotografió frente al espejo con crop top de encaje y pollera

Morena Rial acostumbra a compartir tantos fotos como videos en Instagram, donde reúne 1.3 millones de seguidores, no solo para exhibir las prendas que utiliza sino también su maquillaje; pero en esta oportunidad, todas las miradas se las llevó el look de noche que eligió utilizar para salir.

Morena Rial sabe cómo enamorar a sus seguidores de las redes sociales. Foto: Instagram.

Para la parte superior decidió usar un crop top negro de encaje que llevaba dos tiras cruzadas por el pecho, y lo acompaño con una campera de cuero igualmente oscura; mientras que en la parte inferior optó por una pollera tiro alto con dos estampados distintos: una mitad era negra y lisa, y la otra mitad llevaba un estampado de leopardo blanco y negro.

Morena Rial subió la temperatura en Instagram con su look de noche. Foto: Instagram

No obstante, hay detalle particular en la foto que no se puede pasar por alto. Dentro del mismo posteo, Morena adoptó dos poses por completo distintas, y es que mientras una expresa sensualidad, la otra le quita elegancia pero le brinda seguridad y esto es porque le dio protagonismo al gesto que hacía con su mano -que fue levantar el dedo medio- al mismo tiempo que fruncía los labios como si estuviese por dar un beso.

Morena Rial al borde de la censura. Foto: Instagram/@moree

Qué medidas tomó More Rial para evitar las críticas

La hija de Jorge Rial optó por aplicar una configuración en la publicación para que solo ella pueda conocer el total de reacciones que obtuvo, y aunque también limitó los comentarios, algunos usuarios alcanzaron a dejar mensajes como: “La más hermosa definitivamente”, “La más diosas de las diosas” y “Carísima amor”.

Morena Rial conquistó a sus seguidores con su total black. Foto: Instagram.

Se trata de una decisión que tomó hace algunos meses y que la mantiene, ya que de esa forma solo personas allegadas a ella pueden dejar un mensaje en los posteos -mensajes que en muchas ocasiones ha leído e incluso ha respondido-.