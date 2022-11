Morena Rial compartió una foto en lencería y anunció que volverá a realizarse una cirugía estética

Morena Rial es una de las figuras más conocidas y seguidas dentro del ámbito de la farándula, no solo por su padre, sino también por el contenido que comparte en las redes y las polémicas en las que estuvo involucrada en el pasado; sin embargo, en esta oportunidad eligió sincerarse y comentar uno de los planes que tiene en mente.

Morena Rial infartante en Instagram. Foto: Instagram.

“Aunque no lo crean tengo varios complejos”, comenzó escribiendo a través de las historias de Instagram, y continuó: “Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando”. En 2016 se sometió a varias cirugías estéticas luego de que se aplicara el bypass gástrico: se sacó el exceso de piel y retocó su pecho.

Morena Rial posó en lencería para Instagram. Foto: TN

Sin embargo, una de las críticas que se repiten incluso en la actualidad tiene que ver con su peso y con su aspecto; y aunque se muestra empoderada y segura de sí misma posando en traje de baño o con lencería, como ocurrió en esta oportunidad, los mensajes acaban afectando su confianza y su autoestima.

Morena Rial.

Y como suele hacer con frecuencia, Morena dejó un recuadro de preguntas para interactuar con sus seguidores y resolver algunas duda que tengan sobre lo que hace, sobre ella y sobre su vida personal, pero en esta ocasión estuvo hablando acerca de su experiencia con la cirugía que se realizó en el pasado.

Morena Rial contó su experiencia con su última cirugía. Foto: Instagram

Cuál fue el pedido de los usuarios que sorprendió a More Rial

Durante su rato de interacción con sus seguidores, la hija de Jorge Rial recibió una serie de sugerencias que la hicieron reír pero, al mismo tiempo, la sorprendió; y esto tuvo que ver con el insistente pedido de que abriera una cuenta en OnlyFans o en Cafecito.

Morena Rial respondió a la sugerencia de un seguidor de unirse a OnlyFans. Foto: Instagram

“Para cuando el only fans?”, “Hace un cafecito o un only, necesito pagar para ver eso”, “Te sirve un canje por un curso de only? Vos te llenas de verdes”, fueron algunos de los comentarios que recibió, pero en cada uno de ellos aclaró que si bien no sabe cómo utilizar las aplicaciones y no tiene cuenta en ninguna de ellas, tampoco tienen interés alguno por unirse.