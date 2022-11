Morena Rial confesó sin filtro detalles sobre su intimidad: “Me encanta la p...”.

Morena Rial se abrió paso en el mundo del espectáculo argentino y se convirtió en una de las mediáticas más conocidas. La hija del conductor Jorge Rial no tiene problema en decir lo que piensa y ninguno de sus dichos pasa desapercibido, muchos menos en las redes sociales.

Así fue cómo More se hizo fan de compartir fotos en Instagram, las cuales llaman la atención tanto de sus admiradores como de sus haters. Además, hace tiempo que se muestra mucho más desprejuiciada, realizando así destapes en sus fotos y en sus comentarios.

Morena Rial parece no tenerle miedo al qué dirán. (Instagram)

Sin embargo, no solo subir fotos es parte de sus actividades dentro de Instagram, Rial también se volvió fan de realizar “lives” o videos en vivo de Instagram. En ellos le preguntan por su vida y ella responde a sus fanáticos. Fue exactamente en uno de sus videos, donde le preguntaron por sus preferencias en la cama, y no se calló nada.

More Rial suele sorprender con sus fotos, aunque sus favoritas son aquellas donde sale posando frente al espejo. Foto: instagram

Qué dijo Morena Rial sobre sus preferencias en la cama

“¿Ese arito qué función cumple? Para dar placer. ¡Yes!”, afirmó la joven mientras charlaba con una amiga, a la vez que sacaba la lengua donde se podía ver el nuevo piercing que se hizo en la lengua.

Las preguntas sexuales fueron tendencia y cuando le preguntaron si podría estar con una chica, ella no lo dudó: “No, chicos. Me encanta la pi...”, contestó, entre risas.

¿More Rial planea tener un Onlyfans?

Uno de los seguidores de More Rial le preguntó si estaba interesada en abrir un perfil en Onlyfans, plataforma que ha sido muy popular en los últimos años y en la que ya se encuentran varias personalidades tanto nacionales como internacionales.

Le preguntaron a More Rial si tenía planes de abrirse una cuenta en Onlyfans.

Sin embargo, la respuesta de la hija de Rial no fue la esperada seguramente por muchos de sus admiradores. “OnlyFans deja mucha plata a muchas chicas, pero hay que tener huevos u ovarios para poder hacerlo, y capaz que yo no”, explicó.