Morena Rial es una de las mediáticas más importantes del país. Es que ninguno de sus dichos pasa desapercibido, porque no tiene pelos en la lengua al decir lo que piensa.

//Mirá también: More Rial posó con un escote profundo y aprovechó para tirar un palito

More Rial siempre está en boca de todos (Foto: Instagram) Instagram

Pero no es solo lo que dice lo que está en boca de todos. Sino que sus posteos de Instagram frente a sus 1.3 millones seguidores siempre dan que hablar.

Así fue la última de sus publicaciones. Morena posó en primer plano luciendo una blusa transparente negra que mostró un corpiño de encaje y mucha piel.

La combinó con una minifalda y una campera de jean con inscripciones, además de bucaneras altas. Para los detalles, lució labios rojos al igual que sus uñas, delineado negro y su cabellera rubia sobre los hombros.

More Rial y un look con transparencias Foto: Instagram @/moreerial

Haciendo referencia a la canción “Real” del cantante estadounidense Chirs Syler, More escribió “Yo amo hasta tus pecados”, en el pie de foto. En la ubicación, señaló que se encuentra en la provincia de Córdoba, donde vive junto a su hijo Francesco Benicio.

La pelea con Mar Tarrés

En los últimos días, la mediática pasó por Los Ángeles de la Mañana y dio su opinión de la influencer y participante de La Academia Mar Tarrés.

“No es que no me fumo a Mar Tarrés. El tema es que no me gusta que haga apología de que ser gordo está bien porque no es así. Es una enfermedad que hay tratar. Yo lo sufrí y no estoy de acuerdo con la apología; si uno es obeso, hay que cuidarse y ver a un médico. Mucha gente sufre y se muere”, comenzó diciendo.

Rial y Tarrés: cruce entre ambas. (Instagram More Rial/ Mar Tarrés) La Voz

//Mirá también: Mar Tarrés dura contra Morena Rial: “Ella no tiene idea del negocio”

Y agregó, sobre un proyecto de moda en conjunto que no fue: “Ella dijo el otro día y trató de tirar mierda, diciendo que yo estaba mal porque fue justo cuando yo tuve el problema con mi papá. Por eso, salgo a decir las cosas que pienso ahora. No me parece, me quiere tirar mierda porque sí, porque yo no me comporté mal con ella”.