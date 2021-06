A un año y medio de separarse de su ex pareja, Morena Rial reveló que no está en una relación pero que tampoco está sola. Como invitada en Pampita Online este viernes, confesó que habla con muchos futbolistas.

En conversación con Pampita, también habló de su hijo Francesco Benicio, de sus proyectos laborales y de sus ganas de volver a vivir a Buenos Aires. La conductora destacó que More no tiene pelos en la lengua al responder en las redes y que haya comenzado a mostrarse más sensual.

“Es que cuando estás en pareja, esas cosas quedan más en la casa. Pero estoy soltera así que...”, explicó Rial. Ante la respuesta, Carolina Ardohain le preguntó sorprendida cómo podía ser que no tenga ningún pretendiente en Córdoba. “No estoy sola, estoy soltera. De a ratos hay, pero nada fijo”, contestó.

Sin embargo, el panelista Álvaro Norro tenía otro dato que se rumoreaba y no dudó en preguntar si era verdad que More “tiene mucho levante en el ambiente del fútbol”. “Sí, es un tema a tratar pero sí, hablo”, respondió entre risas.

Morena Rial en Pampita Online. Captura del vivo.

“Son los más fáciles de entrar básicamente porque están como a la pesca todo el tiempo”, agregó acerca de por qué le atraen los deportistas. Incluso reveló que algunos le escriben directamente pero otros a través de intermediarios.

Al describírsela como “botinera”, ya que el padre de su hijo también es futbolista, More detalló que no le gusta ese rubro. Estoy tratando de alejarme de ese ambiente porque no cambian, son muy mujeriegos. Tienen todo en un momento y después no tienen nada. Entonces, cuando lo tienen, van para todos lados y no me sirve”, opinó.

“Tené muchos amigos y listo”, le aconsejó Pampita. “Sí, tengo muchos amigos, eso sí. Estoy muy amiguera últimamente”, concluyó.

Su carrera laboral

Hace nueve años que More divide su vida ente Buenos aires y Córdoba, pero aún mantiene el sueño de regresar. “Me gusta mucho la sierra. Tengo muchos amigos, es más tranquilo y no hay tanto lío. Pero de lo tranquilo también es aburrido, ¿viste cómo soy?”.

Su idea sería volver a la provincia para poder trabajar en la televisión. “¿Te gustaría ser panelista de Pampita Online?”, le propuso la conductora. “Sí, yo quiero meterme... Pero bueno, todo con su tiempo”, respondió.

“Fue un placer que vengas al living. Pensalo, acá están las puertas abiertas para lo que decidas”, volvió a insistirle Pampita al cierre del programa.