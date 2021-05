More Rial decidió cambiar de rumbo a pocos meses de haberse instalado en la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba.

La joven partió con toda la ilusión de quedarse a vivir allá al comenzar el verano y también se alejó de las redes y de los escándalos. En Córdoba hizo una temporada teatral y compartió la crianza de su hijo Francesco con el padre, Facundo Ambrosioni, que reside en esa localidad.

También estuvo muy acompañada con gran cantidad de amigos que tiene en esos lares y declaró que el cambio la benefició y estaba muy feliz.

Pero hace poco tiempo y cercano el invierno, la hija mayor de Jorge Rial decidió emprender la vuelta a Buenos Aires, para volver a sus orígenes: “No es lo mismo estar de vacaciones que estar viviendo allá”, reflexionó More en una entrevista.

Ahora, Morena compartió en sus redes un video de despedida, donde se la ve con un escote profundo y acordonado y las uñas larguísimas y extremadamente cuidadas. La joven realiza un pícaro gesto y tira un besito a la cámara. Como leyenda del video agregó: “No pude despedirme mejor, no me anime a decirte adiós”, parte de la letra de la canción “Mi última carta”, de la banda cuartetera “La Fiesta”.

El posteo le valió más de 20.5 “Me gusta” en poco tiempo, de parte de sus más de 1.2 millones de seguidores de Instagram.

La opinión de Jorge Rial

Jorge Rial fue el que anunció en su momento que su hija Morena se iba a vivir definitivamente a la ciudad de Carlos Paz en Córdoba, porque siempre aseguró “sentirse muy cómoda”.

“Morena está armando su vida allá, lejos mío. Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita. Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”, confesó el periodista en ese momento.

“Fue consensuado. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas, ¿no?”, cerró.

Hace unos días, en una charla con Pablo Layus, el cordobés le retrucó: “Pero te podés venir cuando quieras”. A lo que la joven respondió: “Sí, pero ya me quiero volver para allá, me quiero volver definitivamente”.

Entonces Layus le dijo: “Una cosa es Córdoba de verano y otra es vivir”. “Claro, no es lo mismo venir de vacaciones que estar viviendo. Estoy medio aburrida ya”, cerró More.