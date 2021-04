La hija de Jorge Rial continúa sorprendiendo con sus cambios, los cuales plasma en sus redes sociales y deja boquiabiertos a sus seguidores. En su última publicación, Morena Rial, se mostró a sí misma posando por primera vez en ropa interior: usando un corpiño deportivo y una bombacha de una famosísima marca.

La joven que cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram publicó un mensaje reflexivo: “Costo, pero sigo, de pie que es lo importante...”, indicó, dejando de lado cualquier dificultad o crítica.

More Rial se mostró en ropa interior y reflexionó sobre sus cambios: “Costó, pero sigo” Instragram @moreerial

“Me caí, me levante, me limpie las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí”, puntualizó Morena quien mostró sus cambios que viene viviendo desde el año 2016, cuando decidió operarse, con el fin de mejorar su calidad de vida.

La joven llegó a pesar 145kg, y después de infinitas dietas y tratamientos, le dijo a su padre que necesitaba operarse para ponerle punto final al bullying que sufría en el colegio. “Me prometí que seria mas fuerte y mas feliz y no me falle”, expresó.

En este marco, meses después de haber salido del quirófano, su cambio ya era notable: la joven logró bajar más de 50 kilos. “Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía”, afirmó.

“Posiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás ni los años ni el tiempo… fui yo. Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé ese era el fondo de mi pozo”, manifestó en un posteo donde mostró su antes y después.