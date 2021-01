Instalada en Córdoba, Morena Rial compartió su felicidad al mostrar su nuevo perrito de mascota con el que su hijo Francesco Benicio estalló de la emoción. El can revolucionó la casa y la hija del conductor lo mostró vía historias de Instagram, donde se ve cómo el pequeño no paró de abrazarlo y darle besos.

More compartió dos tiernas imágenes de su hijo feliz con su nuevo perrito. “Fran te ama”, escribió en la primera imagen, donde se lo puede ver a Francesco besando a su mascota. “Bienvenido Coco”, escribió la hija de Jorge Rial en la segunda foto, donde se puede ver la inmensa felicidad del hijo de Facundo Ambrosioni junto al perro.

A pesar de no ser lo que todos pensaban, More Rial sí quizo agrandar la familia. Lo que de seguro no quería era cambiar más pañales, asique le dio a Francesco Benicio un hermanito de mascota. Aunque no sería la primera. Recordemos que meses atrás, en plena cuarentena, había publicado una postal del Chihuahua que compró para llevar alegría a su hogar. No se sabe qué pasó con el animal, pero en caso de que aún lo tenga ahora estará acompañado por Coco.

More Rial presentó a su nueva mascota Instagram/@moreerial

Recordemos que en su momento, al comprar el chihuaha, fue duramente criticada por el hecho de comprar un animal en lugar de darle un hogar a uno callejero. Por esto mismo le echaron en cara una imagen de sus perros que se había hecho viral, donde estaban en el balcón en pleno verano con un calor agobiante. En un momento se habló de que More tenía hasta seis perros, pero se desconoce el paradero de todos ellos.

Sin embargo, como personalidad no le falta, Morena se defendió en Instagram. “Los perros salen a pasear dos veces al día, tienen agua y comida. No entiendo qué tanto escándalo hacen. Los cuido y tienen entrada por la cocina a mi casa. Si no saben qué pasa dentro de una casa, no se metan”, disparó furiosa.

Francesco Benicio, feliz con su nueva mascota Instagram/@