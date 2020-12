La vida de More Rial tiene altos y bajos y casi siempre termina siendo protagonista de algún hecho particular. En esta ocasión la hija de Jorge Rial estuvo en una fiesta clandestina junto a su ex novio cordobés Facundo Ambrosioni, quien también es padre de su hijo de un año Francesco Benicio, y luego de una discusión debieron atender al joven en un hospital de Alta Gracia.

Desde hace algunos días Morena se encuentra con su ex pareja en la localidad de Potrero de Garay, allí fue donde asistieron a esta fiesta clandestina. En un momento, cuando todo parecía risas y diversión, el futbolista se involucró en una pelea que terminó en una golpiza.

Como consecuencia, ambos fueron derivados al Hospital Illia de Alta Gracia, para curar un corte que tenía Facundo cerca de la oreja.

Según informó El Doce, la pareja dejó una buena impresión ante los médicos, quienes aseguraron que “fueron muy amables y humildes”.

Luego, Morena compartió imágenes del streaming que hizo Carlitos “La Mona” Jiménez y también de los protocolos que se tomaron por la pandemia.