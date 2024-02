Lisandro de Gran Hermano 2024 se descompensó y sembró preocupación: “Me tembló todo”

Lisandro es uno de los 14 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024. A lo largo de las 12 semanas en vivo que lleva el programa, el jugador se ganó un gran público que lo apoya y otra gran parte que no lo quiere, debido a su rivalidad con Furia.

Desde el comienzo de la competencia, Lisandro se adueñó de la cocina de Gran Hermano y formó una relación muy cercana con Isabel y con la mayoría de los varones de la casa. Pasadas las semanas y las eliminaciones, afianzó su relación con Martín Ku y Nicolás. Aunque en un momento pareció mejorar su relación con Furia, son dos rivales en el juego.

Lisandro de Gran Hermano 2024 y su estadía en la casa. Foto: Telefé

Las últimas semanas fueron duras para Lisandro, debido a varias peleas con el resto de los participantes, a los sentimientos de extrañar a la familia, y a que regresaron tres jugadores en el repechaje, Isabel, Catalina y Joel, y ninguno lo buscó a él, ni siquiera Isabel.

¿Se terminó la amistad entre Lisandro e Isabel de Gran Hermano 2024? Foto: Telefe

Dentro de este contexto, Lisandro se descompuso dentro de la casa de Gran Hermano 2024 y preocupó a sus compañeros. Licha estaba en el patio y cercano al lavarropas, cuando Rosina lo vio que se puso en cuclillas. Rosi le preguntó: “¿Qué te pasó? ¿Estás bien?”, y salió corriendo a fijarse.

Lisandro le respondió: “Me mareé, me empezaron a temblar las patas. Me levanté de golpe y me mareé muy mal. Me asusté. Me tembló todo”, dijo mientras suspiraba y se tomaba de la cabeza.

Lisandro de Gran Hermano 2024 rompió en llanto tras la distancia de Isabel

En los días previos, Lisandro visitó el confesionario y rompió en llanto. El participante confesó: “Desde el ingreso de Isabel estoy desequilibrado, me siento mal”, e hizo referencia a que su amiga avala los insultos de Juliana contra él. Y agregó: “Yo pensé que era mi amiga la que entraba, me esperaba una explicación de por qué tanta distancia”.