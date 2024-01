La reacción de Lisandro de Gran Hermano 2024 tras la confesión amorosa de Rosina: “Siento cosas”

Lisandro y Rosina son dos de los 14 participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024. A pesar de que el reality lleva ocho semanas, entre ellos recién se están dando la oportunidad de conocerse y formar un vínculo. De todas maneras, ambos entienden que tienen personalidades muy diferentes.

Rosina y Lisandro no tienen la mejor relación, y quedó demostrado cuando Alan fue líder y Licha le recomendó que envíe a Rosina a placa, y luego la uruguaya se vengó y lo fulminó a partir del beneficio del teléfono rojo. De todas maneras, en los últimos días se están dando la oportunidad.

Rosina de Gran Hermano 2024 relució sus dotes de actuación.

En esta oportunidad, Rosina había prometido que si se salvaba de la última gala de eliminación le haría una broma a Lisandro. La uruguaya demostró que es una gran actriz y lo mantuvo por más de 15 minutos. En primer lugar, le dijo de hablar a solas y le confesó: “siento que quería llamar mi atención. Siento que me miras todo el tiempo. Capaz que gustas de mí y no te animas a decírmelo”.

Rosina le resaltó que hay miradas, jodas y señales que ella interpreta como que Lisandro gusta de él. Lisandro le dijo: “no me pasa nada. Me pareces divina, pero estás esperando una respuesta que no existe”. Rosina lo trato de mentiroso y argumentó con un montón de situaciones entre ellos.

Lisandro le juró por su mamá y su novia, que no sentía nada por ella, pero Rosina se mostró indignada y aumentó su nivel de actuación. Le dijo que los opuestos se atraen y que afuera se veía todo.

Al final, Rosina le confesó que era una broma y le pidió un abrazo. Lisandro le admitió que se la creyó y hasta se mostró asustado frente a la situación.

El beso entre Lisandro y Furia de Gran Hermano 2024

Así como Rosina prometió hacerle una broma a Lisandro, Lisandro prometió darle un pico a Furia, y lo hizo delante de todos sus compañeros mientras Santiago del Moro estaba en la casa.