El terrible accidente que sufrió Rosina de Gran Hermano 2024: “Casi pierdo la vida”

Rosina Beltrán, uruguaya de 27 años, es una de las 16 participantes que permanece en la casa de Gran Hermano 2024. Desde el comienzo del reality, ella se convirtió en una de las protagonistas, ya que su personalidad y energía tomaban mucho poder dentro de la casa y destacaba sobre el resto.

Rosina encontró una aliada en la casa más famosa del país, la participante más joven, Zoe. De todas maneras, tiene buena relación con Lucía y Nicolás, pero últimamente ellos tienen accionares malos para con la uruguaya. Además, se lleva bien con el resto, pero marca cierta lejanía debido a que la suelen criticar.

Rosina es una de las 16 participantes que permanece en la casa de Gran Hermano 2024.

En esta oportunidad, Rosina se encontraba hablando en el patio de la casa con sus compañeras, Zoe, Lucía y Denisse. Luego, Lucía pidió que cuente sobre su accidente automovilístico y la uruguaya explico: “Estábamos en la ruta con una amiga, íbamos muy rápido y volcamos. Manejaba ella. Estábamos yendo a buscar a otra amiga”.

Rosina de Gran Hermano 2024 habló sobre su accidente automovilístico. Foto: Agustin Zamora

Luego mencionó que le sucedió en el momento del accidente: “Perdí el conocimiento, quedé inconsciente, me tuvieron que operar. Casi pierdo la vida realmente. El médico me dijo: ‘te salvaste porque tenías el cinturón”. Además, aclaró que a la que manejaba no le pasó nada porque el choque fue de su lado.

Rosina de Gran Hermano 2024 contó que casi pierde la vida. Foto: captura

En todo momento recalcó que ella no se acuerda de nada y que ya no es amiga de la que manejaba el vehículo porque no se comportó bien después el accidente, dijo: “No me fue a ver ningún día. Dobló a 140 kilómetros por hora, había sacado la libreta hace una semana”.

Por otro lado, contó los daños que le causó el accidente, que tenía la cara desfigurada y solo le quedó una cicatriz en la pera. “Me desperté en la ambulancia, llena de sangre y gritando”, explicó Rosina. Y dejo claro que eso la marco para siempre y que lo ve como una segunda oportunidad para disfrutar la vida.

¿Quién es la líder en la séptima semana de Gran Hermano 2024?

En la sétima semana de Gran Hermano 2024, la líder es Agostina, desde la primera semana no había una líder mujer en la casa. Como beneficio, la policía sale de la placa masiva, en caso de empate con los votos de hoy, deberá desempatar y si no lo hay, deberá salvar a un compañero.