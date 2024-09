La llamativa reacción de Nacha Guevara al debut de Coti Romero en el Cantando 2024 que se volvió viral

Coti Romero es una influencer argentina conocida por haber sido parte de Gran Hermano 2022-23, lo que le permitió alcanzar la fama y abrirles las puertas a los programas de televisión. Luego formó parte de El Bailando y este año está en el Cantando 2024. Su noche de debut llegó y realizó su presentación el primer día del programa.

La correntina se presentó después de Agustín “Cachete” Sierra, y llegó a la pista vestida de color rosa, su partener Matías Acosta y toda su familia que viajaron para verla cantar. Coti eligió el tema de Tini Stoessel con Alejandro Sanz “Un beso en Madrid”, pero su presentación no causó los efectos deseados.

La presentación de Coti Romero en el Cantando 2024 que se volvió viral

Ni bien comenzó a cantar Coti Romero estalló X (antes Twitter) con memes y comentarios sobre el gesto que hizo Nacha Guevara al escucharla cantar y en especial en los momentos donde debía levantar la voz, fue allí donde se notó que desafinó.

Si bien le puso toda la actitud junto a su compañero profesional, la famosa bailó y cantó con su mejor esfuerzo, pero las redes sociales no le perdonaron y a los pocos minutos se volvió viral por errar una nota que dejó en evidencia su voz.

Cuando llegó el turno del jurado, la devolución de Nacha Guevara fue contundente: “Yo no te he visto bailar, pero hay una cosa que tenés que es lo único que no se puede tolerar en alguien que cante, y es que sea desafinado.

“Y vos no sos desafinada. Tuviste un problema en una nota, en un pase que no salió, pero bueno... hay que trabajarlo más... Vas a tener que trabajar, pero podés llegar a cantar en algún momento”, agregó la experta en canto.

Mientras que en X se hicieron eco del gesto que hizo Nacha con su cara cuando comenzó a cantar Coti y erró la nota.