“Vía libre”, la picante respuesta de Coti Romero sobre tener una relación abierta con Nacho Castañares

Días atrás Coti Romero y Nacho Castañares cumplieron su primer mes de novios tras confirmaron su relación. Y, desde un comienzo, los rumores y la polémica no dejaron de acompañarlos. La pareja, que se conoció en Gran Hermano 2022, estuvo en el ojo del huracán, especialmente después de los rumores que vinculaban a Coti con el periodista deportivo Gastón Edul y a Nacho con su excompañera de reality, La Tora, con quien fue su pareja.

Sin embargo, ambos decidieron sellar su amor y, con un tierno video que se viralizó rápidamente, Nacho le pidió a Coti que fuera su novia, momento que dejó a sus seguidores encantados.

Coti y Nacho en GH 2022. Foto: Gentileza

El tierno gesto de Nacho Castañares con Coti Romero

La relación entre Coti y Nacho fue inesperada para muchos, y en su reciente participación en el programa Bondi, el programa de streaming conducido por Ángel de Brito, Romero se refirió a su relación y a un gesto de Nacho que la hizo reaccionar. Durante la transmisión, un video de Nacho sorprendió a Coti, en el que el influencer le envió un mensaje mientras veía el programa: “Coti, estaba viendo un ratito. La verdad que hermoso el programa”, expresó Nacho.

Coti Romero y Nacho Castañares muy enamorados Foto: instagram/cotyrommero

Sin embargo, lo que parecía un simple saludo causó una reacción inesperada en Coti, quien visiblemente molesta, interrumpió el mensaje y exclamó: “¿Quién es Coty?, soy ‘mi amor’”. La aclaración dejó en claro que, aunque se llevan bien y suelen bromear, a Coti no le gusta que Nacho la llame por su nombre en situaciones más personales.

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares que confirmaría su romance: “Blanqueando” Foto: Instagram

Coti Romero y Nacho Castañares hablaron de la posibilidad de abrir la pareja

El verdadero momento de tensión llegó cuando, durante la misma entrevista, le preguntaron a Coti si consideraba la posibilidad de tener una pareja abierta con Nacho. Su respuesta fue directa y dejó poco espacio a la duda: “No, si querés estar con alguien más te dejo vía libre, pero yo no voy a estar más con vos”, aseguró la correntina, dejando en claro su postura respecto a la exclusividad en la relación.

Coti también reveló que recientemente habían discutido el tema, lo que llevó a una conversación curiosa: “Justamente ayer lo hablamos y me reía. Le dije que si él alguna vez pensaba en eso, y me dijo ‘no, tampoco’, espero”, comentó. Con esta declaración, Coti subrayó su expectativa de fidelidad dentro de su relación, un tema que no deja de ser relevante en una pareja que se enfrenta constantemente a la exposición pública y a los rumores.