La angustia de Coti Romero por su presente laboral: “Estoy bajoneada”

Coti Romero es una de las exhermanitas más populares. Tras sus filosas estrategias, disputas y romances, se ha ganado un espacio en la industria del entretenimiento como panelista, modelo o influencer.

“No puedo creer haber vivido esto, no solo una vez, sino dos veces, fue increíble, aprendí y crecí inmensamente. Agradecida por completo. Conocí gente hermosa, recibí el cariño de muchas personas con corazones gigantes, me llevo amistades de oro, experiencias que me van a acompañar toda la vida, me enseñó sobre vínculos, errores y aciertos”, expresó la oriunda de Corrientes sobre su paso por Gran Hermano 2024.

Coti Romero calentó el invierno con un top mega escotado total white Foto: instagram

Ahora bien, pese a contar con más de dos millones de seguidores y comenzar su relación con Nacho Castañares, la mediática no se encontraría en su mejor momento laboral. Desde sus redes sociales, Coti Romero expresó su disconformidad.

Qué le ocurre a Coti Romero en su vida profesional

La mediática de 23 años reveló su frustración con Instagram, una de sus principales fuentes de ingresos. A través de su canal de comunicación, Romero confesó sentirse mal por la forma en cómo se estaba manejando su Instagram.

El agotamiento de Coti Romero por Instagram. Foto: Todo Noticias

“Estoy bajoneada acá en Insta”, explicó la exhermanita con tristeza.

La cuenta oficial de la influencer no le aparecería a los usuarios al momento de buscarla. Ante ello, ha perdido visibilidad en la plataforma.

“Me bajan los seguidores y no le parece mi cuenta a nadie”, determinó la novia de Nacho Castañares.

Pese a que esta problemática afectaría su conexión con las marcas (dada la pérdida de visibilidad), la influencer no perdió la esperanzas. “Ya se solucionará seguramente. Ojalá”, indicó Coti Romero.

La confesión picante de Coti Romero que sorprendió a Alex Caniggia

Desde otro aspecto, la exhermanita fue la invitada especial de Toda, el programa de streaming de Alex Caniggia. Ahí, la instaron a realizar un reto muy subido de tono: meterse todo un micrófono en la boca.

“Siempre la hago y estos se ponen como locos. Esa no te sale, ¿viste?”, le comentó el hermano de Charlotte a Coti Romero en modo de desafío.

Acto seguido, y contra todo pronóstico, la correntina logró cumplir el reto y el conductor no dudó en felicitarla: “¡Bien, Coti, bien! Estos dos no se animan a hacerla”.

Coti Romero aclaró cuál es su vínculo actual con Nacho Castañares: “No hay título” Foto: A24

Tras la felicitación de Caniggia, Coti Romero decidió revelar algunos datos sobre su vida íntima. “Te voy a decir algo muy random igual... no tengo ¿cómo se dice? No tengo el reflejo del vómito”, aseveró la exhermanita.