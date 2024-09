La polémica actitud de Alfa con Florencia Peña en el debut del Cantando 2024: “Te importa una m...”

El día más esperado para la televisión llegó y el Cantando 2024 hizo su debut por la pantalla de América TV después de varios años fuera del aire. Esta vez con el carisma y el humor de la mano de Florencia Peña, y con un prestigioso jurado integrado por Flavio Mendoza, Nacha Guevara, Millet Figueroa y Marcelo Polino.

El certamen de canto en donde participan figuras públicas del país que no son profesionales, pero le ponen ganas, humor y actitud para cantar y hacer un gran show para los televidentes. Después de la gran presentación llena de música, se abrieron las puertas e ingresó Flor Peña con su talento único, seguido presentó al estelar jurado, para luego dar paso a los protagonistas de la primera noche.

El primer participante fue Agustín “Cachete” Sierra, siguió Coti Romero, Josefina Pouso y Alfa Santiago. Sin embargo y como es común en la televisión, los tiempos demandan cierta estructura y eso llevó a que el ex Gran Hermano no llegara a cantar, pero si a hacer la previa en cámara.

Florencia Peña debutó como conductora del Cantando 2024

El ida y vuelta entre Alfa y Florencia Peña en el estreno del Cantando 2024

Alfa siempre se caracterizó por sus comentarios picantes y actitudes que llaman la atención sobre todo a las mujeres. Al ingresar, el ex Gran Hermano expresó: “Yo vengo por todo y fíjate quien cierra”.

Luego, Alfa contó que vinieron sus amigos “Los Pepinos”, cuando la conductora le preguntó porque se llamaban así, él le comentó que por el restaurante. A continuación, el participante recordó una anécdota con Florencia Peña.

“El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa. Una vez nos cruzamos en la ruta 202, año 97 o 98, yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, que venía discutiendo con alguien”, comenzó su relato el ex Gran Hermano.

“Se me para al lado, yo le digo: ‘Florencia’, me mira y me responde: ‘Te importa una mierda’”, contó divertido Alfa. Por su parte, la actriz y conductora retrucó: “Yo no creo que haya sido solo ‘Florencia’ lo que me dijo, si lo mandé a la mierda es porque me dijo otra cosa”.

El debut del Cantando 2024 con la conducción de Flor Peña y la participación de Alfa

Después del incómodo momento, Florencia siguió con el programa y les anunció a los participantes: “¿Están listos para cantar? Porque les tengo que contar algo... producción me está hablando y me dice que no tenemos tiempo”.

Ante esto, Alfa salió al cruce y expresó: “No, yo canto hoy, poneme la música”. Pero la conductora siguió: “No hay más tiempo, lo lamento, querido jurado, nos vemos mañana”.

El participante mostró su enojo y comentó al aire: “¿Esto es joda, no?” mientras Florencia continuaba despidiéndose del público. Pero no quedó ahí, sino que Alfa se cruzó enfrente de la cámara tapando a la conductora lo que está prohibido en la televisión.